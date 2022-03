Zelenskyj v austrálskom parlamente: Ruská agresia ohrozuje celý svet

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj upozornil, že ruská vojenská agresia voči Ukrajine predstavuje bezpečnostnú hrozbu pre celý svet. Uviedol to vo vystúpení pred poslancami austrálskeho parlamentu, ktorým sa prihovoril vo štvrtok prostredníctvom videolinku. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



"Vo svete sa ešte nestalo, že by jedna krajina vyhlásila vojnu svojmu susedovi a otvorene deklarovala, že ho chce zotročiť alebo zničiť. Aby tomuto národu nezostalo ani len meno. Aby ani len nedostal šancu žiť slobodne," povedal Zelenskyj na mimoriadnom zasadnutí oboch komôr austrálskeho federálneho parlamentu.



Ukrajinský prezident vyjadril obavy, že ak sa putinovské Rusko teraz nepodarí zastaviť a vyvodiť voči nemu zodpovednosť, rozhodnú sa napadnúť svojich susedov aj iné krajiny sveta, ktoré majú takéto zámery.



Na Ukrajine sa preto v súčasnosti "rozhoduje aj o osude globálnej bezpečnosti," varoval.

Poslanci austrálskeho parlamentu tlieskajú ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému počas jeho virtuálneho prejavu v austrálskom parlamente v Canberre 31. marca 2022.

Foto: TASR/AP

Upozornil tiež na to, že Kremeľ sa vyhráža použitím jadrových zbraní a ak by k takémuto kroku došlo, rádioaktívna kontaminácia by mohla zasiahnuť celý svet.Na krajinu, ktorá sa uchyľuje k takémuto vydieraniu, by mali byť uvalené také sankcie, ktoré by jasne demonštrovali deštruktívnosť takýchto hrozieb pre samotného "vydierača", povedal Zelenskyj austrálskym poslancom, ktorí mu aplaudovali v stoji. Zároveň sa poďakoval Austrálii za podporu, ktorú už poskytla Ukrajine.Volodymyr Zelenskyj vystúpil už v parlamentoch mnohých krajín sveta, aby zmobilizoval medzinárodnú podporu pre Ukrajinu, ktorá už päť týždňov vzdoruje rozsiahlej invázii ruských vojsk.