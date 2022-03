Medzi pracovníkmi slovenského a ruského veľvyslanectva je podľa Mila obrovský nepomer, schvaľuje krok ministerstva zahraničia

Krok správnym smerom

Pracovníkov vyhostili aj iné krajiny

Osoby podozrivé zo špionáže

31.3.2022 (Webnoviny.sk) - Je možné, že ruská strana pristúpi k podobnému kroku ako Slovensko a zníži počet pracovníkov slovenskej ambasády v Moskve, avšak medzi počtami pracovníkov slovenského a ruského veľvyslanectva je obrovský nepomer. Pre agentúru SITA to povedal analytik organizácie Globsec Daniel Milo Podľa českého politológa Jiřího Peheho Česká i Slovenská republika mali dlhodobo predimenzovaný počet ruských diplomatov na veľvyslanectvách v Prahe a v Bratislave. Slovenský rezort diplomacie v stredu 30. marca oznámil, že Slovensko zníži počet príslušníkov ruskej diplomatickej misie o 35 osôb a že ruská diplomacia neprejavila záujem o korektné pôsobenie na území Slovenska.„Keď si porovnáme počty našich pracovníkov a počet pracovníkov ruskej ambasády, ak sa nemýlim, my máme v Moskve okolo 20 pracovníkov a Ruská federácia do 70 pracovníkov a diplomatov, čo je obrovský nepomer. Neviem, či to budú brať recipročne, že znížia počet pracovníkov našej ambasády na polovicu alebo stanovia nejaký limit. Ale vidno, že tie počty sú neporovnateľné,“ zhodnotil Milo.Podľa analytika je postup slovenského rezortu diplomacie „krok správnym smerom“, pretože zo zverejnených informácií je zrejmé, že došlo k porušovaniu pravidiel pôsobenia ruského diplomatického personálu. Ako poznamenal Milo, pracovníci ruskej ambasády nemôžu ovplyvňovať vnútropolitické dianie alebo sa snažiť získavať utajované skutočnosti.„Je dlhodobo problémom, že na ambasáde pôsobí množstvo ľudí s diplomatickými pasmi, ktorí sú de facto agentmi spravodajských služieb,“ povedal analytik s tým, že nevidí dôvod na to, aby v päťmiliónovej krajine, ako je Slovensko, pôsobilo 70 zamestnancov a diplomatov ruskej ambasády a „navyše, keď vidíme, čo robí Ruská federácia na Ukrajine“.Český politológ Jiří Pehe agentúre SITA povedal, že zníženie ich stavu považuje za logické aj v širších súvislostiach. „Celkom oprávnene sa špekulovalo, že značná časť personálu na obidvoch ambasádach v Prahe a v Bratislave sú v podstate agenti ruských tajných služieb, čo sa v poslednom škandále na Slovensku aj potvrdilo,“ zhodnotil Pehe. Znižovanie počtu ruských diplomatov je podľa politológa súčasťou toho, čo sa deje naprieč Európou.„Veľký počet vyhostili krajiny ako Holandsko, Belgicko a Poľsko. Po ruskej invázii na Ukrajinu sa tajné služby týchto krajín viac zamerali na to, čo sa na ambasádach deje, ako môžu pracovať na organizovaní piatej kolóny,“ poznamenal. Pehe pripomenul, že Česko sa k veľkému vyhosteniu ruských diplomatov uchýlilo po afére Vrbětice vlani na jar. „Tam hrala úlohu konkrétna udalosť a na Slovensku to bolo teraz po zistení, že pracovníci ruskej ambasády úkolujú niektorých agentov,“ dodal Pehe.Slovenská republika 14. marca tohto roka vyhostila troch pracovníkov ruského veľvyslanectva na Slovensku za ich pôsobenie v rozpore s Viedenským dohovorom o diplomatických stykoch. Slovenská polícia v polovici marca informovala, že zadržali štyri osoby podozrivé zo špionáže pre Rusko.Podľa dočasného šéfa Policajného zboru Štefana Hamrana cieľom policajnej akcie bola eliminácia činnosti spravodajskej služby Ruskej federácie na území Slovenska.