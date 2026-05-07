 Štvrtok 7.5.2026
 Meniny má Monika
07. mája 2026

Na Bradle budú občania volať po zmene smerovania Slovenska, uskutoční sa zhromaždenie Spolu sme nádejou


Zhromaždenie má ambíciu spojiť ľudí naprieč spoločnosťou a vyslať silnú výzvu na zmenu smerovania krajiny. V nedeľu 10. mája sa na Bradle uskutoční občianske zhromaždenie Spolu sme nádejou.



V nedeľu 10. mája sa na Bradle uskutoční občianske zhromaždenie Spolu sme nádejou. Občianske iniciatívy ním vyzývajú na spojenie a zmenu smerovania Slovenska. „V čase rastúceho napätia a obáv o budúcnosť demokracie na Slovensku prichádza občianska spoločnosť s jasným odkazom: nádej, spájanie a spoločná zodpovednosť,“ priblížili organizátori zhromaždenia, ktoré má ambíciu spojiť ľudí naprieč spoločnosťou a vyslať silnú výzvu na zmenu smerovania krajiny.

Organizátori odkazujú, že ide o veľmi veľa. „Ak chceme žiť bezpečne v slušnej krajine, rozdiely musia ísť bokom. Musíme si pripomenúť podstatu,“ dodali.

Podujatie sa začne o 9:30 stretnutím na Námestí gen. M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom a o 11:00 začne spoločný výstup na Bradlo. O 13:00 bude na Bradle zhromaždenie, z ktorého zaznie výzva na spojenie demokratických síl a posilnenie hodnôt, na ktorých stojí demokratická spoločnosť.

Vystúpia tam známe osobnosti z rôznych oblastí, ako napríklad Zuzana Krónerová, Daniel Pastirčák, Róbert Bezák, Mikuláš Huba, Soňa Gyarfašová, Betka Lukáčová, Péter Hunčík, Viera Dubačová, Fedor Gál či Zuzana Janíčková. „Hoci ide o osobnosti z rôznych profesijných a spoločenských prostredí, na Bradle vystúpia predovšetkým ako občania medzi občanmi – ako ľudia, ktorí si uvedomujú, že práve občania majú možnosť, právo a zodpovednosť rozhodovať o osude krajiny a o tom, kto ju spravuje,“ uzavreli občianske iniciatívy.

Zhromaždenie organizuje Občianske spoločenstvo, Iniciatíva Humenné za demokraciu, Iniciatíva Mestá za demokraciu, Chcem tu zostať, Mier Ukrajine, Nežná a ďalšie občianske iniciatívy.


Zdroj: SITA.sk - Na Bradle budú občania volať po zmene smerovania Slovenska, uskutoční sa zhromaždenie Spolu sme nádejou © SITA Všetky práva vyhradené.

