|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 7.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Monika
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
07. mája 2026
Na Bradle budú občania volať po zmene smerovania Slovenska, uskutoční sa zhromaždenie Spolu sme nádejou
Zhromaždenie má ambíciu spojiť ľudí naprieč spoločnosťou a vyslať silnú výzvu na zmenu smerovania krajiny. V nedeľu 10. mája sa na Bradle uskutoční občianske zhromaždenie Spolu sme nádejou. ...
Zdieľať
7.5.2026 (SITA.sk) - Zhromaždenie má ambíciu spojiť ľudí naprieč spoločnosťou a vyslať silnú výzvu na zmenu smerovania krajiny.
V nedeľu 10. mája sa na Bradle uskutoční občianske zhromaždenie Spolu sme nádejou. Občianske iniciatívy ním vyzývajú na spojenie a zmenu smerovania Slovenska. „V čase rastúceho napätia a obáv o budúcnosť demokracie na Slovensku prichádza občianska spoločnosť s jasným odkazom: nádej, spájanie a spoločná zodpovednosť,“ priblížili organizátori zhromaždenia, ktoré má ambíciu spojiť ľudí naprieč spoločnosťou a vyslať silnú výzvu na zmenu smerovania krajiny.
Organizátori odkazujú, že ide o veľmi veľa. „Ak chceme žiť bezpečne v slušnej krajine, rozdiely musia ísť bokom. Musíme si pripomenúť podstatu,“ dodali.
Podujatie sa začne o 9:30 stretnutím na Námestí gen. M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom a o 11:00 začne spoločný výstup na Bradlo. O 13:00 bude na Bradle zhromaždenie, z ktorého zaznie výzva na spojenie demokratických síl a posilnenie hodnôt, na ktorých stojí demokratická spoločnosť.
Vystúpia tam známe osobnosti z rôznych oblastí, ako napríklad Zuzana Krónerová, Daniel Pastirčák, Róbert Bezák, Mikuláš Huba, Soňa Gyarfašová, Betka Lukáčová, Péter Hunčík, Viera Dubačová, Fedor Gál či Zuzana Janíčková. „Hoci ide o osobnosti z rôznych profesijných a spoločenských prostredí, na Bradle vystúpia predovšetkým ako občania medzi občanmi – ako ľudia, ktorí si uvedomujú, že práve občania majú možnosť, právo a zodpovednosť rozhodovať o osude krajiny a o tom, kto ju spravuje,“ uzavreli občianske iniciatívy.
Zhromaždenie organizuje Občianske spoločenstvo, Iniciatíva Humenné za demokraciu, Iniciatíva Mestá za demokraciu, Chcem tu zostať, Mier Ukrajine, Nežná a ďalšie občianske iniciatívy.
Zdroj: SITA.sk - Na Bradle budú občania volať po zmene smerovania Slovenska, uskutoční sa zhromaždenie Spolu sme nádejou © SITA Všetky práva vyhradené.
V nedeľu 10. mája sa na Bradle uskutoční občianske zhromaždenie Spolu sme nádejou. Občianske iniciatívy ním vyzývajú na spojenie a zmenu smerovania Slovenska. „V čase rastúceho napätia a obáv o budúcnosť demokracie na Slovensku prichádza občianska spoločnosť s jasným odkazom: nádej, spájanie a spoločná zodpovednosť,“ priblížili organizátori zhromaždenia, ktoré má ambíciu spojiť ľudí naprieč spoločnosťou a vyslať silnú výzvu na zmenu smerovania krajiny.
Organizátori odkazujú, že ide o veľmi veľa. „Ak chceme žiť bezpečne v slušnej krajine, rozdiely musia ísť bokom. Musíme si pripomenúť podstatu,“ dodali.
Podujatie sa začne o 9:30 stretnutím na Námestí gen. M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom a o 11:00 začne spoločný výstup na Bradlo. O 13:00 bude na Bradle zhromaždenie, z ktorého zaznie výzva na spojenie demokratických síl a posilnenie hodnôt, na ktorých stojí demokratická spoločnosť.
Vystúpia tam známe osobnosti z rôznych oblastí, ako napríklad Zuzana Krónerová, Daniel Pastirčák, Róbert Bezák, Mikuláš Huba, Soňa Gyarfašová, Betka Lukáčová, Péter Hunčík, Viera Dubačová, Fedor Gál či Zuzana Janíčková. „Hoci ide o osobnosti z rôznych profesijných a spoločenských prostredí, na Bradle vystúpia predovšetkým ako občania medzi občanmi – ako ľudia, ktorí si uvedomujú, že práve občania majú možnosť, právo a zodpovednosť rozhodovať o osude krajiny a o tom, kto ju spravuje,“ uzavreli občianske iniciatívy.
Zhromaždenie organizuje Občianske spoločenstvo, Iniciatíva Humenné za demokraciu, Iniciatíva Mestá za demokraciu, Chcem tu zostať, Mier Ukrajine, Nežná a ďalšie občianske iniciatívy.
Zdroj: SITA.sk - Na Bradle budú občania volať po zmene smerovania Slovenska, uskutoční sa zhromaždenie Spolu sme nádejou © SITA Všetky práva vyhradené.
nasledujúci článok >>
Zelenskyj varoval spojencov Ruska pred účasťou na vojenskej prehliadke v Moskve
Zelenskyj varoval spojencov Ruska pred účasťou na vojenskej prehliadke v Moskve
<< predchádzajúci článok
Hlavný ukrajinský vyjednávač Umerov bude v USA rokovať o oživení mierových rokovaní s Ruskom
Hlavný ukrajinský vyjednávač Umerov bude v USA rokovať o oživení mierových rokovaní s Ruskom