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02. septembra 2026

Zelenskyj varuje aerolínie, že ruský vzdušný priestor bude až do konca vojny mimoriadne nebezpečný


Tagy: Aerolínie Rusko-ukrajinský konflikt útoky dronmi Vojna na Ukrajine Vzdušný priestor

Moskva označila vyjadrenia Kyjeva za prejav štátneho terorizmu, obe strany zároveň stupňujú útoky na veľkú vzdialenosť. Ukrajinský prezident Volodymyr ...



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moldova_independence_day_16137 676x451 2.9.2026 (SITA.sk) - Moskva označila vyjadrenia Kyjeva za prejav štátneho terorizmu, obe strany zároveň stupňujú útoky na veľkú vzdialenosť.


Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok varoval, že ukrajinské drony urobia ruský vzdušný priestor počas pokračujúcej vojny „absolútne nebezpečným“. Ruský prezident Vladimir Putin jeho výroky označil za „vyhlásenie štátneho terorizmu“.

Dôrazné varovanie


Obe strany v posledných mesiacoch zintenzívnili útoky na veľkú vzdialenosť, zatiaľ čo diplomatické úsilie vedené Spojenými štátmi zostáva zablokované.

„Chceme varovať každú leteckú spoločnosť využívajúcu ruský vzdušný priestor, každého poisťovateľa a všetkých, ktorí stále využívajú kľúčové ruské letiská: ruský vzdušný priestor sa stáva absolútne nebezpečným,“ vyhlásil Zelenskyj.

Zdôraznil, že Ukrajina cielene neohrozuje civilné letectvo. „Na ruskom nebi jednoducho budú drony v takom rozsahu, s akým treba počítať,“ povedal.

Putin s teroristami nerokuje


Prevádzka ruských letísk bola v posledných mesiacoch opakovane narušená pre priblíženie ukrajinských bezpilotných lietadiel.

Putin reagoval tvrdením, že s „teroristami“ sa nerokuje. „Žiadajú nás, aby sme obnovili rokovania... ale s teroristami sa nevyjednáva,“ povedal.

Výmena ostrých vyjadrení nasledovala po ďalších ruských raketových a dronových útokoch, pri ktorých zahynulo v Kyjeve a okolí najmenej 12 ľudí.

Ruské rakety a Zelenského ochota


Rusko zároveň čoraz častejšie používa balistické rakety, ktoré má Ukrajina pre nedostatok munície do systémov protivzdušnej obrany problém zachytávať.

Putin priznal, že ukrajinské útoky poškodili infraštruktúru vrátane rafinérií. „Spôsobilo to škody? Áno,“ povedal a dodal, že niektoré objekty neboli dostatočne chránené.

Zelenskyj zároveň uviedol, že Kyjev by bol pripravený na žiadosť partnerov počas diplomatických rokovaní drony z ruského vzdušného priestoru dočasne stiahnuť „na konkrétne časové obdobia a v konkrétnych smeroch“.


Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj varuje aerolínie, že ruský vzdušný priestor bude až do konca vojny mimoriadne nebezpečný © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Aerolínie Rusko-ukrajinský konflikt útoky dronmi Vojna na Ukrajine Vzdušný priestor
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