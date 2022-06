Zelenskyj verí, že eurokomisia udelí Ukrajine štatút kandidáta na členstvo v EÚ

12.6.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyjadril nádej, že jeho krajine bude udelený štatút kandidáta na členstvo v Európskej únii. V sobotňajšom nočnom videopríhovore vyhlásil, že konečná fáza tohto „veľkého diplomatického maratónu" sa začala.„A v tomto maratóne sme v skutočnosti spolu s Európskou úniou v jednom tíme a tento tím musí zvíťaziť," povedal Zelenskyj. Informuje o tom portál bbc.com.„Som presvedčený, že toto rozhodnutie môže posilniť nielen náš štát, ale aj celú Európsku úniu," uviedol ukrajinský prezident.Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová , ktorá v sobotu so Zelenským rokovala v Kyjeve, povedala, že Ukrajina na budúci týždeň dostane odpoveď, či môže pokročiť do ďalšej fázy integrácie do únie.