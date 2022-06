Žilinka: Ak chcete okliešť využívanie paragrafu 363 urobte to, ale netraumatizujte spoločnosť spochybňovaním mojich rozhodnutí

Kažimírovi 363-kou zrušili obvinenie

Politici spoločnosť zneisťujú

12.6.2022 (Webnoviny.sk) - Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka považuje za škodlivé spochybňovanie jeho rozhodnutí vysokými ústavnými činiteľmi, a to v prípadoch, ktoré sú z ich pohľadu citlivé.Reagoval tak vo svojom profile na sociálnej sieti na predsedu vlády SR Eduarda Hegera (OĽaNO) a ministerku spravodlivosti SR Máriu Kolíkovú (nom. SaS), ktorí opätovne verejne spochybnili využívanie paragrafu 363 Trestného poriadku Obaja sa vyslovili za jeho zmenu, a to jeho zúženia či úplného zrušenia. Heger aj Kolíková sa k paragrafu 363 vyjadrili po rozhodnutí prvého námestníka generálneho prokurátora SR Jozefa Kanderu v pondelok (6. júna), ktorý v mene generálneho prokurátora, zrušil obvinenie bývalého ministra financií a súčasného guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra z prečinu podplácania, pretože zistil porušenie zákona v jeho neprospech.„Traumatizovanie spoločnosti vysokými ústavnými činiteľmi sústavným spochybňovaním rozhodnutí generálneho prokurátora SR (vždy výlučne v prípadoch, ktoré sú z ich pohľadu citlivé) bez znalosti spisu a s tým súvisiacimi nekonečnými výzvami na nutnosť zmeny právnej úpravy, ktorá by oprávnenia generálneho prokurátora SR obmedzila, nepovažujem za správne, ale škodlivé,“ uviedol Žilinka.Zároveň dodal, že ak predstavitelia vládnych strán považujú popri riešení ekonomických, sociálnych, zdravotných či iných problémov občanov Slovenska práve zmenu paragrafu 363 za prioritnú, na vykonanie z ich pohľadu potrebných legislatívnych zmien či úprav v Národnej rade SR disponujú deklarovanou ústavnou väčšinou 90 hlasov poslancov.V prípade, že takouto podporou nedisponujú, nie je podľa neho správne spoločnosť zneisťovať sústavným spochybňovaním.Naopak, vníma ako potrebné, aby rešpektovali rozhodnutia vydané na základe súčasnej právnej úpravy, ktorá generálnemu prokurátorovi SR ukladá povinnosť zrušiť právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta, ak takým rozhodnutím alebo v konaní, ktoré mu predchádzalo, bol porušený zákon.