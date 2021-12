Zelenskyj vyzval na rýchle uvalenie sankcií voči Rusku, Putin zatiaľ nie je ochotný rokovať

Diskusia o piatich možnostiach reakcie

Moskva odmieta zasadnúť k rokovaciemu stolu

16.12.2021 (Webnoviny.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval lídrov Európskej únie (EÚ), aby rýchlo uvalili sankcie na Rusko, než bude neskoro a napadne jeho krajinu. Novinárom v Bruseli tiež povedal, že Ukrajina je pripravená na rokovania s Ruskom s cieľom uvoľniť napätie, ale ruský prezident Vladimir Putin sa zatiaľ nezdá byť ochotný prísť k rokovaciemu stolu.„Pre nás je dôležité mať zavedené sankcie než by nastal konflikt, skôr ako po ňom, pretože pri uplatnení po tom, ako by konflikt nastal, by v podstate stratili zmysel,“ vyjadril sa Zelenskyj. Odkazujúc na viac ako sedemročný konflikt na východe Ukrajiny tiež povedal, že len ak sú sankcie uvalené pred ozbrojeným konfliktom, „stanú sa preventívnym mechanizmom pre akúkoľvek možnú eskaláciu“.Zelenskyj uviedol, že s niektorými lídrami EÚ diskutoval o piatich možnostiach reakcie na akýkoľvek ruský útok, ale neposkytol podrobnosti. Európski predstavitelia tvrdia, že pre odradenie je lepšie, keď Putin nevie o opatreniach, ktoré by voči nemu mohli použiť.Predseda Európskej rady Charles Michel v reakcii na otázku, či bude Európa reagovať na Zelenského výzvu odpovedal, že „máme zavedené sankcie, v prípade potreby sme pripravení prijať ďalšie sankcie a uvidíme“, čo sa stane.Ukrajinský prezident sa stretol s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom a francúzskou hlavou štátu Emmanuelom Macronom, s ktorými sa zhováral aj o oživení takzvaného normandského formátu na deeskaláciu napätia. Moskva zatiaľ žiadosti o návrat k rokovaciemu stolu s Ukrajinou, Nemeckom a Francúzskom odmieta.Lídri európskej dvadsaťsedmičky sa budú venovať napätiu medzi Ruskom a Ukrajinou na štvrtkovom samite Európskej rady. V návrhu záverečného vyhlásenia zo štvrtkového samitu, do ktorého nahliadla agentúra The Associated Press, sa uvádza, že „akákoľvek ďalšia vojenská agresia“ bude mať pre Rusko masívne následky a vysokú cenu.Podľa amerických spravodajských služieb Rusko zhromaždilo na hranici s Ukrajinou asi 70-tisíc vojakov a začiatkom budúceho roka môže byť pripravené na inváziu. Moskva akékoľvek plány útoku na Ukrajinu odmieta a obavy západu označuje za očierňovaciu kampaň.