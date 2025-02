Zelenskyj vyzval na vytvorenie európskej armády a zablokoval dohodu s Trumpom

Výzva na vytvorenie európskej armády

Čo môže pomôcť zabezpečiť mier na Ukrajine?

15.2.2025 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zablokoval dohodu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom , ktorá by umožnila USA prístup k obrovskému množstvu ukrajinských prírodných zdrojov.„Nedovolil som ministrom podpísať dohodu, pretože nie je pripravená. Podľa mňa, nás nechráni. Nie je pripravená chrániť nás, naše záujmy," povedal Zelenskyj počas brífingu s novinármi v Mníchove a dodal, že obchod by mal byť spojený s bezpečnostnými zárukami a v dokumente toto zatiaľ nevidí.Zelenskyj v prejave na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii tiež vyzval na vytvorenie európskej armády, pretože po návrate Trumpa do Bieleho domu si nemyslí, že Európa môže počítať s podporou USA.Výrok ukrajinského prezidenta prišiel deň po stretnutí s americkým viceprezidentom JD Vanceom . „Buďme úprimní. Teraz nemôžeme vylúčiť možnosť, že Amerika povie nie Európe," povedal Zelenskyj. „Skutočne verím, že nastal čas. Ozbrojené sily Európy musia byť vytvorené," dodal.Snaha o vytvorenie spoločnej kontinentálnej sily bola zvažovaná už roky. Zdá sa, že Zelenského intervencia nepovedie k zmene.Z krátkodobého hľadiska je pre Kyjev prioritou zabezpečiť, aby bol jeho hlas vypočutý na akýchkoľvek mierových rozhovoroch s Ruskom, a aby nedostal zlú dohodu. „Žiadne rozhodnutia o Ukrajine bez Ukrajiny. Žiadne rozhodnutia o Európe bez Európy," povedal Zelenskyj v prejave.Ukrajinský líder povedal, že silné sankcie voči Rusku a vybudovanie armády by mohli pomôcť zabezpečiť mier