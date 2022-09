Zelenskyj vyzval ruských vojakov, aby sa vzdali. Je lepšie utiecť pred zločinnou mobilizáciou, dodal prezident Ukrajiny

25.9.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo večernom videopríhovore v súvislosti s odvodmi Rusov do armády vyzval ruských vojakov, aby sa vzdali ukrajinským silám.„Za čo Rusko bojuje? Všetci obyvatelia Ruska vedia, dokonca ak si to mnohí nepripúšťajú, určite vedia, že je to Rusko, kto prináša zlo", povedal ukrajinský prezident.„Ukrajina garantuje každému ruskému vojakovi, ktorý sa vzdá, tri veci. Po prvé, bude sa s vami zaobchádzať civilizovaným spôsobom v súlade so všetkými konvenciami. Po druhé, nikto sa nedozvie okolnosti vášho vzdania sa, nikto v Rusku nebude vedieť, že vaše vzdanie sa bolo dobrovoľné. A po tretie, ak sa bojíte návratu do Ruska a nechcete byť súčasťou výmeny, nájdeme spôsob, ako aj toto zaručiť," povedal Zelenskyj. Informuje o tom portál news.sky.com.Na Instagrame ukrajinský prezident napísal: „Ruskí velitelia sa nestarajú o životy Rusov. Potrebujú len nahradiť prázdne miesta po mŕtvych, zranených, tých, ktorí utiekli alebo po ruských vojakoch, ktorí boli zajatí."„Je lepšie utiecť pred zločinnou mobilizáciou, ako byť zmrzačený a potom niesť zodpovednosť pred súdom za podieľaní sa na agresívnej vojne. Je lepšie sa vzdať do ukrajinského zajatia, ako byť zabitý údermi našich zbraní," dodal.