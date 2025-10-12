|
Zelenskyj vyzýva Trumpa, aby ukončil vojnu na Ukrajine tak, ako na Blízkom východe
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas sobotňajšieho telefonátu vyzval Donalda Trumpa, aby sprostredkoval
12.10.2025 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas sobotňajšieho telefonátu vyzval Donalda Trumpa, aby sprostredkoval mier na Ukrajine podobne ako na Blízkom východe.
„Ak sa dá zastaviť vojna v jednom regióne, potom sa dajú zastaviť aj iné vojny, vrátane ruskej vojny,“ uviedol Zelenskyj na Facebooku a vyzval Trumpa, aby vyvíjal tlak na Rusko, nech vstúpi do rokovaní.
Telefonát prišiel deň po tom, čo Rusko spustilo rozsiahly útok na ukrajinskú energetickú sieť, ktorý spôsobil výpadky elektriny v častiach Kyjeva a ďalších deviatich regiónoch.
Diplomatické snahy o ukončenie ruskej invázie na Ukrajinu v posledných mesiacoch spomalili, čiastočne pre globálnu pozornosť venovanú dvojročnej vojne Izraela s militantnou palestínskou skupinou Hamas.
Trump, ktorý v stredu oznámil prvú fázu prímeria medzi Izraelom a Hamasom, sa v auguste stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, no nepodarilo sa mu dosiahnuť mierovú dohodu.
Vzťahy medzi Zelenským a Trumpom sa od februára výrazne zlepšili, hoci v minulosti sa nevyhli sporu priamo pred televíznymi kamerami. Trump odvtedy zintenzívnil kritiku Moskvy a vyjadril sympatie Ukrajine.
V septembri na sociálnej sieti Truth Social napísal, že Kyjev by mal s pomocou Európy a Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) „získať späť“ všetky okupované územia.
Prvá dáma Spojených štátov Melania Trumpová v piatok oznámila, že zabezpečila prepustenie niekoľkých ukrajinských detí unesených Ruskom po vytvorení mimoriadneho komunikačného kanála s Putinom.
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj vyzýva Trumpa, aby ukončil vojnu na Ukrajine tak, ako na Blízkom východe © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Americký prezident Izraelsko-palestínsky konflikt Mierové rokovania o Ukrajine Rokovania o mieri na Ukrajine rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Ukrajinský prezident vojna na Ukrajine Zahraničie
