Zelenskyj: Zničenie priehrady nemá vplyv na oslobodenie ukrajinských území, Rusi si zaplavili aj vlastnú techniku

6.6.2023 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že zničenie Kachovskej priehrady neovplyvnilo schopnosť Ukrajiny oslobodiť svoje územia.„Hlavným záverom je to, že explózia bola úmyselná, ale nepriateľ konal chaoticky a dovolil, aby bola zaplavená jeho vlastná technika. Zároveň však vyhodenie priehrady do vzduchu neovplyvnilo schopnosť Ukrajiny oslobodiť svoje územia," napísal Zelenskyj na komunikačnej platforme Telegram. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.Ukrajina obvinila Rusko z toho, že priehradu vyhodilo do vzduchu. Ruskí predstavitelia kolaps priehrady dávajú za vinu ukrajinskému bombardovaniu oblasti, o ktorú sa bojuje.Podľa Moskvy ide aj o zámer odrezať Krym od dodávok vody. Ukrajinský polostrov Krym Rusko nelegálne anektovalo v roku 2014.