Kuleba telefonoval s Borrellom, Únia pomôže Ukrajine pri zmierňovaní následkov zničenia priehrady Kachovka

6.6.2023 (SITA.sk) - Európska únia je pripravená pomôcť Ukrajine pri zmierňovaní následkov zničenia priehrady Kachovka.Uviedol to ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba po telefonickom rozhovore so šéfom európskej diplomacie Josepom Borrellom . Informuje o tom web Kyiv Independent.V oblasti ohrozenej záplavami vodou z priehrady sa v Chersonskej oblasti údajne nachádza približne 80 obcí. Evakuácia ohrozených obcí prebieha, pričom do utorka do 16:00 bolo premiestnených viac ako 1 300 ľudí, uviedlo ukrajinské ministerstvo vnútra.