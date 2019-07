Železničná doprava medzi Šaľou a Tvrdošovcami zostáva prerušená

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Šaľa 10. júla (TASR) – Železničná oprava medzi Šaľou a Tvrdošovcami zostáva prerušená v oboch smeroch až do odvolania. Dôvodom je nehoda, pri ktorej sa v utorok 9. júla vykoľajili v stanici Trnovec nad Váhom štyri vozne súpravy nákladného vlaku. Namiesto osobných vlakov premáva v úseku náhradná autobusová doprava. Medzinárodné spoje sú z Budapešti do Bratislavy a späť smerované cez Rusovce a Rajku. Predpokladané meškania vlakov odhadujú železničiari na 50 až 100 minút.Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) začali bezprostredne po nehode pracovať na odstránení následkov a opätovnom sprejazdnení úseku.informoval hovorca ŽSR Michal Lukáč.Premávka na prvej traťovej koľaji by mala byť podľa Lukáča obnovená v stredu vo večerných hodinách, a to pre traťovú rýchlosť 30 kilometrov za hodinu. Sprejazdnenie druhej traťovej koľaje nie je vzhľadom na náročnosť prác do konca tohto týždňa reálne.uviedol Lukáč.Nákladný vlak patriaci súkromného prepravcovi sa vykoľajil v utorok krátko po 6.30 h. Pri nehode sa nikto nezranil, nehoda však spôsobila značné materiálne škody.informovala polícia. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia.