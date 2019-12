Železničná spoločnosť Slovensko posilní dopravu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. decembra (TASR) – Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) očakáva v súvislosti s blížiacimi sa vianočnými sviatkami zvýšený nárast cestujúcich. Počas vianočných prázdnin preto vypraví okrem iného celkom 29 vlakov. Ide o štyri mimoriadne rýchliky, a to dva vlaky v smere z hlavného mesta na východ a dva v opačnom smere, a 25 posilových vlakov. Informoval o tom hovorca ZSSK Tomáš Kováč.Mimoriadny rýchlik z Bratislavy do Košíc pôjde v piatok 20. decembra a v piatok 3. januára 2020 o 13.49 h s plánovaným príchodom do Košíc o 19.46. V opačnom smere pôjde v stredu 1. januára 2020 a v utorok 7. januára 2020, pričom z Košíc vyrazí o 14.14 h a do Bratislavy by mal prísť o 20.16 h.Okrem mimoriadnych rýchlikov a posilových vlakov budú zároveň podľa technických možností jednotlivých vlakov posilnené aj niektoré pravidelné vlaky kategórie InterCity (IC), expres, rýchlik (R) a regionálny rýchlik (RR)." radí Kováč.Niektoré spoje sú pritom už takmer obsadené. Vlak EuroCity (EC), ktorý vyráža v piatok (20. 12.) z Prahy do Bratislavy, je už úplne vypredaný. Na 99 % je obsadený piatkový IC vlak z Viedne smerom do Košíc. Takmer vypredaný, na 97 %, je IC vlak, ktorý štartuje v piatok o 11.59 h z Bratislavy a plánovaný príchod do Košíc má o 16.48 h.Aj niektoré sobotňajšie (21. 12.) spoje sa pomaly napĺňajú. Napríklad IC vlak, ktorý odchádza z Bratislavy o 6.01 h smerom do Košíc, kam má príchod o 10.48 h, je obsadený na 97 %. IC vlak v rovnakom smere s odchodom z Bratislavy o 11.59 h, ktorý má do Košíc doraziť o 16.48 h, je už vypredaný na 98 %. Rovnakú obsadenosť hlási aj sobotný IC vlak z Viedne do Košíc.