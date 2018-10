Železničná spoločnosť Slovensko posilní počas Dušičiek dopravu

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Bratislava 18. októbra (TASR) - Pre očakávaný zvýšený záujem ľudí o cestovanie vlakmi posilní štátny dopravca Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) spoje v období okolo Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých. Okrem dvoch mimoriadnych rýchlikov vypraví spoločnosť 26 posilových vlakov.vymenoval hovorca ZSSK Tomáš Kováč.Dva mimoriadne rýchliky budú podľa jeho slov vypravené na trase medzi Bratislavou a Košicami. Jeden pôjde v piatok 26. októbra o 13.48 h z Bratislavy smerom do Košíc, kam má plánovaný príchod o 19.44 h. Druhý pôjde v nedeľu 4. novembra v opačnom smere. Z Košíc teda vyštartuje o 14.16 h a do Bratislavy by mal prísť o 20.14 h.Zároveň budú podľa Kováča v súlade s technickými možnosťami jednotlivých vlakov posilnené aj niektoré pravidelné vlaky kategórií InterCity, expresné spoje, rýchliky, regionálne rýchliky a osobné vlaky, pri ktorých sa predpokladá vyšší záujem cestujúcich. "doplnil Kováč.Avizoval tiež, že v utorok 30. októbra budú vlaky počas jednorazového štátneho sviatku premávať ako v bežný deň.