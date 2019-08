Železničná spoločnosť Slovensko posilní vlakové spoje

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Bratislava 27. augusta (TASR) – V súvislosti so záverom letných prázdnin a začiatkom nového školského roka budú posilnené vlakové linky na celom Slovensku. Médiá o tom v utorok informovala Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).Od stredy 28. augusta do nedele 1. septembra bude vypravených celkom 20 posilových vlakov, a to 2 vlaky SuperCity, 5 rýchlikov, 10 regionálnych rýchlikov a 3 regionálne expresy, ktoré sú zapracované v aktuálnom cestovnom poriadku. S ohľadom na technické možnosti a dopyt cestujúcich posilní národný dopravca aj ďalšie pravidelné vlaky kategórií IC, Ex, R, RR, REX a Os.So začiatkom nového školského roka sa pravidelne spája aj registrácia žiakov a študentov na bezplatnú prepravu." pripomenul národný dopravca.Škola má uviesť a potvrdiť dátumy, odkedy a dokedy bude žiadateľ žiakom/študentom v danom školskom/akademickom roku, ročník, ktorý žiak/študent v danom školskom/akademickom roku navštevuje, dĺžku jeho štúdia a v prípade záverečného ročníka aj termín jeho záverečnej skúšky. Platí to aj v prípade zahraničných škôl, ktoré vydávajú takéto potvrdenie na vlastnom tlačive v originálnom vyhotovení. V prípade študentov zo zahraničia je potrebné predložiť aj úradný preklad originálneho tlačiva. Na webstránke ZSSK sú k dispozícii všetky informácie o bezplatnej preprave.