Železničná spoločnosť Slovensko spúšťa nový web

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 22. novembra (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) spúšťa po predchádzajúcom verejnom testovaní do ostrej prevádzky novú internetovú stránku www.zssk.sk. Web je zostavený podľa dizajn manuálu národného dopravcu, prináša mnohé technologické vylepšenia. ZSSK ním odštartovala integrácie s inými systémami, ktoré budú pokračovať aj v ďalších fázach rozvoja stránky. Informoval o tom riaditeľ odboru komunikácie a hovorca spoločnosti Tomáš Kováč.Nový web prináša niekoľko vylepšení, jednoduchšiu orientáciu, štandardizované a pohodlnejšie vyhľadávanie.spresnila Alena Mižiková, vedúca tímu rozvoja a správy webovej stránky.uviedol Milan Hric, riaditeľ sekcie digitalizácie a rozvoja systémov ZSSK.Najväčšiu časť pristupujúcich na web zssk.sk tvoria v súčasnosti ženy vo veku od 25 do 35 rokov a bolo nevyhnutné prispôsobiť jeho užívateľské rozhranie novým požiadavkám trhu.V súčasnosti navštívi stránku zssk.sk približne 650.000 unikátnych užívateľov mesačne, pre ktorých sú podľa štatistík najdôležitejšie informácie o vlakoch InterCity, o preprave bicyklov, zvierat a batožín, respektíve o bezplatnej preprave študentov.Nový web je plne prevádzkovaný na IT infraštruktúre ZSSK tak, aby jeho prevádzka bola bezpečná a web mohol čerpať dáta z prevádzkových a predajných informačných systémov a zároveň neohrozoval ich bezpečnosť. ZSSK pristúpila aj k zmene preferencie domény, pričom www.zssk.sk sa stala hlavnou doménou, no užívatelia môžu naďalej používať aj doménu www.slovakrail.sk. Jedným z hlavných cieľov nového webu je dostať cestujúcich k všetkým potrebným informáciám na tri kliknutia.Konečná cena nového webu ZSSK je podľa Kováča podstatne nižšia, ako sa pôvodne plánovalo vo výške 121.000 eur.priblížil Hric.Publikácia nového webu si vyžaduje krátkodobé obmedzenie predajných služieb a výpadky starého webu www.slovakrail.sk. Práce sa začnú v piatok o 17:00 h, predpokladané ukončenie bude o 21:00 h v rovnaký deň.