Putin odovzdal vyznamenania vdovám obetí výbuchu v stredisku Ňonoksa

Ruský prezident Vladimir Putin, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 22. novembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin odovzdal štátne vyznamenania do rúk vdov po jadrových inžinieroch, ktorí zahynuli počas augustovej explózie v raketovom testovacom stredisku Ňonoksa. S odvolaním sa na prejav prezidenta, ktorý v piatok zverejnili ruské médiá, o tom v piatok informovala agentúra AP.Putin nazval päť obetí výbuchu z 8. augusta hrdinami a patriotmi.uviedol prezident v ponuro ladenom príhovore. Dodal, že obete sa podieľaliRuský líder sa zároveň zaviazal, že Kremeľ dokončí prácu na vývoji predmetnej zbrane, pretože tá podľa jeho slovPutin nekonkretizoval, o akú zbraň konkrétne ide, a jeho hovorca Dmitrij Peskov odmietol poskytnúť akékoľvek informácie ohľadom vyšetrovania explózie. Peskov podotkol, že zverejnené nebudú ani výsledky vyšetrovania, keďže sa týka nových zbraňových systémov.Agentúra DPA medzitým informovala, že Putin v piatok na zasadnutí Bezpečnostnej rady Ruskej federácie (SBRF) oznámil, že úroveň modernizácie ruskej výzbroje by mala v najbližších rokoch dosiahnuť 70 percent. Prioritou sú podľa jeho slov bojové drony, roboty a lasery.Ruská Štátna spoločnosť pre atómovú energiu (Rosatom) 10. augusta oznámila, že pri explózii, ku ktorej došlo dva dni predtým v areáli lodenice vojenského námorníctva Ňonoksa na severovýchode Archangeľskej oblasti, zomrelo päť jej pracovníkov a zranenia utrpeli tri ďalšie osoby.Rosatom neskôr spresnil, že výbuch nastal počas testovania novej rakety.Ruské ministerstvo obrany najskôr ubezpečovalo, že pri výbuchu nedošlo k úniku rádioaktivity.Ruská Federálna služba pre hydrometeorológiu a monitorovanie životného prostredia (Rosgidromet) napokon oznámila, že v neďalekom Severodvinsku zaregistrovali 8. augusta krátko po výbuchu až 16-násobne vyššiu úroveň radiácie, než je bežné. Táto úroveň sa vrátila do normálu po dva a pol hodine.Experti sa domnievajú, že v skutočnosti šlo o neúspešný test rakety na jadrový pohon - konkrétne o strelu 9M730 Burevestnik, v kódovaní Severoatlantickej aliancie známu ako SSC-X-9 Skyfall.Ruské ministerstvo obrany zverejnilo vlani v júli nové videá svojich špičkových zbraní, ktorých existenciu odhalil v marci toho roka prezident Vladimir Putin. Medzi nimi bol aj Burevestnik.