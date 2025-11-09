Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 09. novembra 2025

09. novembra 2025

Železničnú dopravu v Bratislave smerom z Rače museli zastaviť, vlak tam zrazil človeka


Tagy: bratislavská polícia Nehoda vlaku Rača Železničná doprava Zrážka vlaku s osobou

Železničná doprava v Bratislave smerom z Rače je momentálne zastavená, vlak tam zrazil človeka. Ako informovalo na sociálnej sieti



vlak_kolajnice 676x451 9.11.2025 (SITA.sk) - Železničná doprava v Bratislave smerom z Rače je momentálne zastavená, vlak tam zrazil človeka. Ako informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave, v nedeľu krátko pred pol deviatou prijali na linke 158 oznam o zrážke osobného vlaku a 38-ročného muža.


„Policajti oddelenia Železničnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave na mieste zistili, že k zrážke prišlo v úseku od mestskej časti Rača smer Bratislava Hlavná stanica. Tam podľa doposiaľ zistených informácií rušňovodič zahliadol muža, ktorý vošiel do jazdnej dráhy prichádzajúceho vlaku," uviedla polícia.

Rušňovodič už nedokázal zrážke zabrániť, zrazený muž zraneniam utrpeným pri zrážke na mieste podľahol. Polícia uviedla, že premávka v danom úseku je obojsmerne dočasne zastavená. Udalosť vyšetrujú.

Zdroj: SITA.sk - Železničnú dopravu v Bratislave smerom z Rače museli zastaviť, vlak tam zrazil človeka © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bratislavská polícia Nehoda vlaku Rača Železničná doprava Zrážka vlaku s osobou
