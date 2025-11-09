Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 9.11.2025
 Z domova

09. novembra 2025

V obci Rudno sa stala tragická dopravná nehoda, chodca zrazil len 19-ročný vodič


Nehodu v obci Rudno (okres Turčianske Teplice) neprežil 34-ročný chodec. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v ...



Zdieľať
577170757_1134032715566317_162915235314928631_n e1762677498350 676x506 9.11.2025 (SITA.sk) - Nehodu v obci Rudno (okres Turčianske Teplice) neprežil 34-ročný chodec. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Daniela Kocková, nehoda sa stala v sobotu 8. novembra v popoludňajších hodinách, na ceste II/519.


„19-ročný vodič osobného motorového vozidla značky Honda City, jazdiaci v smere od Martina na Prievidzu, z doposiaľ nezistených príčin prešiel mimo vozovku, kde došlo k stretu s chodcom. 34-ročný chodec utrpel zranenia, ktorým, žiaľ, na mieste podľahol," priblížila priebeh nehody.

Doplnila, že vodiča záchranári previezli do nemocnice, dychovú skúšku na zistenie prítomnosti alkoholu mal negatívnu. Ďalšie okolnosti nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.

„Polícia žiada všetkých účastníkov cestnej premávky, aby sa na cestách správali disciplinovane, ohľaduplne, plne sa venovali vedeniu vozidla, sledovali situáciu v cestnej premávke, nepreceňovali svoje schopnosti a dodržiavali dopravné predpisy. Každý účastník cestnej premávky môže svojím zodpovedným prístupom prispieť k väčšej bezpečnosti na našich cestách," apelovala krajská policajná hovorkyňa.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - V obci Rudno sa stala tragická dopravná nehoda, chodca zrazil len 19-ročný vodič © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dopravná nehoda Tragická dopravná nehoda žilinská policajná hovorkyňa žilinská polícia
