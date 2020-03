Zelník odišiel zo Slovenskej národnej strany, z neúspechu vo voľbách viní Danka

Strana musí prejsť strastiplnou katarziou

Priznal si aj svoju vinu

9.3.2020 (Webnoviny.sk) - Štefan Zelník odstúpil z funkcie podpredsedu Slovenskej národnej strany (SNS) a zároveň sa vzdal aj členstva v nej. Ako vo vyhlásení informoval agentúru SITA, parlamentné voľby z 29. februára jasne ukázali na konkrétneho človeka, ktorý sa podľa jeho slov najväčšou mierou pričinil o stratu dôvery a z toho vyplývajúcej podpory.SNS získala vo voľbách 3,16 percenta a nedostala sa tak do Národnej rady SR (NR SR). Zelník chce v tejto súvislosti týmto krokom prinútiť predsedu SNS Andreja Danka k urýchlenému odchodu.„Strana musí čím skôr prejsť svojou strastiplnou katarziou. Som presvedčený, že musíme na to vytvoriť všetky podmienky. Jednou z nich je vyvodenie zodpovednosti,“ napísal končiaci podpredseda SNS. Podľa neho „kopil chyby“ počas štyroch rokov najmä šéf národniarov Danko.„Vďaka jeho osobe a rozhodnutiam sa SNS stala terčom častokrát veľmi oprávnených kritických, niekedy až sarkastických posmeškov. Pracovať v takom prostredí bolo veľmi náročné a nesmierne vyčerpávajúce. Musím však priznať, že vedenie strany, ktorého som súčasťou aj ja, sa dopustilo jednej zásadnej chyby. Nedokázali sme ho primäť k tomu, aby sa o veciach rozhodovalo odborne a tímovo. V skutočnosti sme mu to tolerovali,“ zdôvodnil Zelník.Ako ďalej priblížil, Danko odmietol zapracovať demokratické princípy do stanov SNS, každý náznak kritiky bol v strane umlčaný a na snemoch sa nekonala žiadna diskusia.„Dnes všetko nasvedčuje tomu, že predseda SNS Andrej Danko neurobí všeobecne očakávaný krok, že dobrovoľne zloží funkciu, ako tak doteraz spravil každý neúspešný líder. Jeho sebareflexia je totiž skutočne minimálna, respektíve viac hraná ako úprimná. Jeho túžba po moci a manipulácii s ňou je každému už všeobecne známa,“ myslí si Zelník.Končiaci podpredseda národniarov si v závere vyhlásenia priznal aj svoj podiel viny z pozície podpredsedu SNS, za ktorú sa všetkým ospravedlňuje.Štefan Zelník pôsobil ako poslanec NR SR za SNS počas volebného obdobia 2016 až 2020. V strane bol odborníkom na zdravotníctvo a v parlamente predsedom Výboru NR SR pre zdravotníctvo.Agentúra SITA požiadala o stanovisko aj predsedu SNS Andreja Danka.