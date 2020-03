Hádka o parkovacie miesto skončila strelou do hlavy, muž bol na mieste mŕtvy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.3.2020 (Webnoviny.sk) - Konflikt pre parkovacie miesto pred nákupným centrom v americkej Atlante sa skončil smrťou jedného zo zúčastnených. Prípad sa stal v nedeľu, keď sa dve skupiny ľudí začali hádať o miesto na parkovisku, na tlačovej konferencii o tom informoval policajt Andrew Senzer.Všetci následne odišli do vnútra, no keď sa neskôr opäť stretli na parkovisku, jedna osoba vytiahla zbraň a strelila bližšie neidentifikovanú obeť do hlavy, pričom tá na mieste zomrela.Štyria podozriví ušli z miesta v aute, no o niečo neskôr havarovali. Všetci sa pokúsili z miesta nehody ujsť, avšak polícii sa podarilo jednu osobu chytiť. Zatiaľ nie je známe, či je vo väzbe strelec. Podľa tamojších médií je to už štvrtá streľba v rovnakom centre za uplynulé štyri mesiace.