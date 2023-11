Zem je dostatočne veľká na to, aby boli úspešné obe krajiny, povedal Si Ťin-pching po stretnutí s Bidenom

Obmedzenie výroby fentanylu

Konflikt medzi Izraelom a Hamasom

Najdôležitejší bilaterálny vzťah na svete

16.11.2023 (SITA.sk) - Americký prezident Joe Biden po stredajšom štvorhodinovom stretnutí s čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom vyslovil presvedčenie, že napäté vzťahy medzi Spojenými štátmi a Čínou sa zlepšujú. Schôdzka sa uskutočnila na okraji samitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v San Franciscu.Šéf Bieleho domu vyzdvihol dohody o obmedzení výroby fentanylu a obnovení vojenskej komunikácie, no tiež priznal, že v niektorých dôležitých otázkach naďalej pretrvávajú rozdielne názory.Biden a Si sa však dohodli, že počas obdobia nezhôd zdvihnú telefón a porozprávajú sa. Biden nazval stredajšie rozhovory „jednými z najkonštruktívnejších a najproduktívnejších diskusií, aké sme kedy mali“.Si súhlasil, že pomôže obmedziť výrobu nezákonného fentanylu, ktorý je smrteľnou zložkou drog predávaných v Spojených štátoch. Nemenovaný vysoký predstaviteľ Bidenovej administratívy uviedol, že táto dohoda prezidentov USA a Číny príliš nepoteší latinskoamerické drogové kartely.Obnovenie vojenskej komunikácie zasa znamená, že vďaka otvoreným kanálom si obe strany budú vedieť vydiskutovať záležitosti a predísť prípadnému konfliktu.Biden povedal, že USA a Čína budú hovoriť viac aj o umelej inteligencii. Washington a Peking dajú dohromady svojich expertov a prediskutujú otázky rizika a bezpečnosti.V súvislosti s bezpečnostnou situáciou vo svete Biden apeloval na Si Ťin-pchinga, aby využil svoj vplyv na upokojenie globálneho napätia, predovšetkým aby sa pokúsil zatlačiť na Irán, nech neeskaluje konflikt medzi Izraelom a Hamasom.Obaja lídri si tiež zaspomínali na časy, keď sa spoločne stretávali v pozícii viceprezidentov a vypestovali si vtedy hlboký osobný vzťah. „Nie vždy sme sa dohodli, čo nikoho neprekvapilo, ale naše stretnutia boli vždy úprimné, priame a užitočné,“ povedal Biden. Dodal, že „je prvoradé, aby sme si vy a ja navzájom jasne rozumeli, ako líder lídrovi, bez mylných predstáv alebo nedorozumení“.Čínsky prezident Si Ťin-pching na stretnutí s americkým náprotivkom Joeom Bidenom označil partnerstvo medzi oboma krajinami za „najdôležitejší bilaterálny vzťah na svete“, pričom povedal, že „Zem je dostatočne veľká na to, aby boli úspešné obe krajiny“. Referuje o tom web The Guardian.„Čínsko-americké vzťahy za ostatných 50 rokov alebo dlhšie nikdy neboli hladké a vždy čelili nejakému problému. Napriek zvratom však pokračujú v napredovaní. Planéta Zem je dostatočne veľká na to, aby boli obe krajiny úspešné, a úspech jednej krajiny znamená príležitosť pre druhú,“ povedal Si Ťin-pching.Americký predstaviteľ povedal, že väčšinu rozhovorov o tejto záležitosti viedol Biden a že Si Ťin-pching väčšinou počúval a že je príliš skoro povedať, aký druh správy Čína pošle Teheránu a ako ju prijíma. Biden tiež vyzval Si Ťin-pchinga, aby naďalej nepodporoval ruskú inváziu na Ukrajinu.