ZEM zasiahne slnečná búrka, na toto sa pripravte

Experti na vesmírne počasie varujú, že slnečná búrka by mohla tento týždeň zasiahnuť Zem - mohlo by to znamenať prerušenie systémov výroby elektrickej energie, elektrickej siete, satelitných komunikácií a rádiových signálov.





Podľa fyzika kozmického počasia Dr. Tamitha Skova, slnko tento týždeň upúta našu pozornosť, keď viacero jeho svetlých oblastí vzplanie a spustia sa slnečné búrky. uviedol to pre portál silive.com. Predpovede NASA a úradu National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ukazujú, že slnečná búrka bude mať dopad na Zem vo štvrtok. Búrka je spôsobená ejekciou koronálnej hmoty (CME).Ejekcia koronálnej hmoty (CME) bola pozorovaná 16. augusta na koronografických snímkach NASA. Podľa NASA sú slnečné búrky rôzne výbuchy hmoty a energie z povrchu slnka podporované slnečným žiarením. Ejekcie koronálnych hmôt sú častými zachytávačmi slnečnej aktivity. Všetky zahŕňajú náhle uvoľňovanie uloženej magnetickej energie, ktorá urýchľuje horúce plyny v blízkosti povrchu alebo v koróne slnka. Keď sa materiál zráža s magnetickým poľom Zeme a zachytenými pásmi žiarenia, môže podľa NASA vypustiť častice do našej hornej atmosféry a spôsobiť Auroru. Aurora, niekedy označovaná ako polárna, je zobrazenie prirodzeného svetla na zemskej oblohe. Skov povedal, že blížiacu sa slnečnú búrku by mohlo byť najlepšie pozorovať z oblastí ako Maine, Minnesota a Washington. Rovnaké „nabité“ častice, môžu vytvárať svoje vlastné magnetické polia, ktoré môžu modifikovať magnetické pole Zeme a ovplyvňovať odčítanie kompasu, indukovať elektrinu v dlhých potrubiach alebo produkovať elektrické prepätia v energetických sieťach, ktoré vedie k občasným poklesom a výpadkom napájania.Skov dodal, že šírenie rádiových signálov a príjem GPS budú ovplyvnené, akonáhle dopadne slnečná búrka na Zem vo štvrtok. Prognostici tiež analyzujú 27-dňový opakujúci sa model slnečnej aktivity. Na základe dôkladnej analýzy súčasných podmienok, porovnania týchto podmienok s predchádzajúcimi situáciami a pomocou numerických modelov podobných poveternostným modelom sú prognostici schopní predpovedať vesmírne počasie v časových mierkach hodín. NOAA vysvetlil, že je dôležité predpovedať vesmírne počasie, pretože medzi jeho účinky na systémy Zeme patrí interferencia s krátkovlnným rádiovým šírením, problémy so sieťou elektrickej energie, rozklad satelitných dráh a nebezpečenstvo žiarenia pre satelity a pre astronautov v niektorých fázach vesmírne misie.