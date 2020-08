Nové medzinárodné diela na Divadelnej Nitre

Keď sa mladá aktivistka Greta Thunbergová začala neoblomne pýtať zodpovedných, čo mienia urobiť na záchranu planéty, postavili sa za ňu tisíce detí a tínedžerov po celom svete. Otázka spoločnej budúcnosti sa stala jednou z najhorúcejší tém súčasnosti. Medzinárodný festival Divadelná Nitra (25. – 30. september 2020) prinesie dve špeciálne predstavenia z európskeho projektu Be SpectACTive!, ktoré reflektujú potrebu ľudí zúčastniť sa na podobe spoločnosti.

Načo umývať pohárik od jogurtu, keď niekto lieta štyrikrát za rok do Thajska. Podtitul multižánrového diela Zelená je tráva prezrádza ekologické dilemy, do ktorých sa dostala vyspelá spoločnosť. Oceňovaná režisérka, choreografka, tanečníčka a herečka Petra Fornayová sa v nej zaoberá rôznorodými úvahami o budúcnosti. Fanatický botanik, presvedčený športovec, idealistický politik, zberač či minimalista sa objavia na javisku ako predobrazy konkrétnych postáv a príbehov. „Inscenácia Zelená je tráva hľadá odpoveď na otázku, čo našu rozmaznanú civilizáciu presvedčí o zmene nastaveného diskurzu, pýta sa na vzťah medzi slobodou jednotlivca a jeho zodpovednosťou – za spoločnosť, za budúce generácie, za životné prostredie,“ približuje Petra Fornayová, ktorá v inscenácii aj sama vystupuje, spolu s performermi Vladom Zboroňom a Silviou Svitekovou. „Existujú riešenia postupujúcej ekologickej krízy? Budú to súkromné alebo globálne politické stratégie? Do akej miery budeme pri tom ochotní a schopní rešpektovať aj mravný zákon a kam sa posunú jeho hranice?“ kladie si autorka otázky, ktoré prirodzene nadväzujú aj na tému 29. ročníka Divadelnej Nitry – územie étos. „Realita sa bude prelínať s fikciou, texty s pohybom a obrazom,“ dodáva Petra Fornayová, ktorá do predstavenia zapojí aj publikum. Popri súčasnom tanci zohrávajú v inscenácii dôležitú úlohu aj ďalšie formy umenia – autorom výtvarného konceptu je multimediálny umelec Jakub Pišek, texty a dramaturgiu mal na starosti Peter Šulej a o hudbu sa postaral Fero Király.

Nové dielo Petry Fornayovej bude mať na festivale svoje prvé uvedenie, avšak ešte nie vo finálnej podobe. Do jeho vývoja totiž zasiahla koronakríza, ktorá narušila plánované rezidenčné pobyty v Írsku a Belgicku. Inscenácia Zelená je tráva totiž vzniká nielen v domácom prostredí – jej podstatnou časťou je participatívny výskum u rôznych európskych partnerov. Vzhľadom na obmedzenia ciest do zahraničia sa zatiaľ uskutočnil iba jeden umelecký rezidenčný pobyt, ktorý hostilo slovinské divadlo Plesni Teater Ljubljana. Výsledky pobytu v Slovinsku a prvej etapy skúšania v domácom prostredí predstaví umelecký tím vo výnimočnej prezentácii na Divadelnej Nitre ako work in progress. Premiéra projektu Zelená je tráva je plánovaná na prelome rokov 2020 a 2021.

Pätnásť tínedžerov z Nitry a Prahy sa v júni 2019 po prvýkrát stretlo na festivale Tanec Praha. Na ňom sa zoznámili aj s päticou českých a slovenských tvorcov, z ktorých si mali možnosť vybrať favoritov na prípravu spoločnej inscenácie. Voľba nakoniec padla na etablované mená medzinárodnej tanečnej scény – choreografku, scénografku a výtvarníčku Marie Gourdainovú (Francúzsko, Česko) a tanečníka, choreografa a performera Jara Viňarského (Slovensko), ktorý sa preslávil aj v zahraniční a na svojom konte má jedno z najprestížnejších tanečných ocenení The Bessies New York Dance and Performing Arts Award v kategórii výnimočný výkon. Na hudobnú spoluprácu oslovili Václava Kalivodu (Česko).

V tomto medzigeneračnom súbore pokračovali deti v príprave inscenácie Ikarus prostredníctvom živých stretnutí, diskusií, workshopov i online komunikácie. Dôležitú úlohu zohrali aj pri voľbe témy. Tanečné dielo reflektuje to, čo je mladým najbližšie – tému hraníc a slobody. Inscenácia odkazuje na mytologický príbeh o Daidalovi a Ikarovi, ale nejde o jeho ilustratívne prerozprávanie. „Príbeh sa stal východiskom na kombináciu symboliky a abstrakcie, rovnako ako scénický pohyb tínedžerov, ktorý vychádza z analýzy ľudskej chôdze a pracuje s princípom trajektórie ľudského pohybu. Chôdza je výrazom identity v pohybe,“ hovorí režisérka Marie Gourdainová. Zámerom projektu bolo vytvoriť dielo prenosné aj do iných krajín, kde by sa dalo variabilne nanovo tvoriť a prezentovať so skupinami miestnych tínedžerov.

„Realizácia inscenácie má priniesť do Nitry rozvoj súčasného tanca. Prostredníctvom aktívneho zapojenia sa detí do umeleckej tvorby pod vedením tímu zostaveného z reprezentantov špičky zahraničnej a domácej tanečnej scény pomáha aj ďalšiemu uplatneniu mladých nitrianskych tanečníkov a rozširuje ich obzory. Do slovenského prostredia zároveň prináša experimentovanie s participáciou, šíri myšlienky aktívneho občianstva a podporuje komunitný život,“ vysvetlila manažérka medzinárodne uznávaného projektu Be SpectACTive! Anna Šimončičová. Práve organizátori Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra sa v roku 2019 stali ako prví na Slovensku jeho súčasťou. Komunitne orientovaný projekt, podporený Európskou úniou, sprostredkúva rozsiahle aktivity, ktoré prispievajú k účasti občanov na kultúrnom dianí v meste, k ich aktivizácii, k rozvoju umeleckej tvorby i publika a k lepším kontaktom so zahraničím.

Dvadsiaty deviaty ročník Divadelnej Nitry sa bude konať v priestoroch Divadla Andreja Bagara v Nitre, Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, Synagógy, Vily K a na Svätoplukovom námestí.

Vstupenky na predstavenia si záujemcovia môžu zakúpiť online prostredníctvom predajne siete GoOut a od 7. 9. 2020 aj v pokladnici festivalu (hlavný vchod Divadla Andreja Bagara v Nitre) v čase od 15.00 do 17.00. Vzhľadom na zvýšenú bezpečnostnú pozornosť odporúčajú organizátori vstupenky zakúpiť online.

Asociácia Divadelná Nitra zabezpečí dodržiavanie všetkých hygienických a protiepidemických opatrení počas konania Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2020 v súlade s aktuálne platnými predpismi Úradu verejného zdravotníctva SR a Divadla Andreja Bagara v Nitre. Viac informácií o opatreniach na www.nitrafest.sk