Zeman: Ak padne vláda, poverím Babiša znova

Praha 16. novembra (TASR) - Ak sa na budúci piatok podarí opozícii vysloviť českej vláde nedôveru, prezident Miloš Zeman opäť poverí zostavením nového kabinetu Andreja Babiša (ANO). Povedal to vo štvrtok v rozhovore pre televíziu Barrandov.konštatoval Zeman v rozhovore, z ktorého citoval spravodajský portál Novinky.cz.Hlasovanie o nedôvere Babišovej vláde, ktoré vyvolala opozícia, sa v Snemovni uskutoční na budúci piatok. Hlava štátu však neverí, že sa opozícii podarí vládu položiť.povedal prezident a spýtal sa, čo by po vyslovení nedôvery vláde bolo krokom B.poznamenal český prezident.Celá kauza, týkajúca sa premiérovho syna Andreja Babiša, sa podľa Zemana onedlho rozplynie.uviedol Zeman.povedal Zeman.uviedol český prezident s dodatkom, že sám však nie je lekár.Usudzuje tak však podľa toho, že sa mladý Babiš novinárom zveril s tým, že nevedel, ako dokumenty týkajúce sa kauzy Čapí hnízdo podpisuje.doplnil Zeman.Podľa prezidenta mladý Babiš nebol unesený na Krym manželom svojej lekárky Petrom Protopopovom. To, že odišiel dobrovoľne, dokladajú podľa Zemana fotografie premiérovho syna, ktoré zverejnil denník Právo.Kauzu okolo údajného únosu Babišovho syna z prvého manželstva na Krym, anektovaný Ruskom, odštartoval v pondelok 12. novembra server Seznam Zprávy, ktorý zverejnil rozhovor so samotným Andrejom Babišom mladším. Ten žije v súčasnosti vo Švajčiarsku u svojej matky. Podľa jeho slov ho na Kryme zadržiaval bývalý vodič spoločnosti Agrofert Petr Protopopov, ktorého manželka-psychiatrička mala podľa dostupných informácií vypracovať správu so záverom, že Babiš mladší nie je zdravotne spôsobilý.Premiér Babiš označil kauzu za vykonštruovanú a uviedol, že polícia už v máji podozrenie z únosu vyvrátila. Jeho syn podľa neho trpí schizofréniou a návštevu novinárov u syna vo Švajčiarsku charakterizoval ako hyenizmus.Babiša vyzvali na odstúpenie aj všetky opozičné strany v Poslaneckej snemovni a v uznesení takisto Senát českého parlamentu.