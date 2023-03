Zeman odchádza do „politického dôchodku“, Pavel sa zrejme o ďalší mandát uchádzať nebude

Novozvolený prezident Pavel

O ďalší mandát sa uchádzať nebude

8.3.2023 (SITA.sk) - Český prezident Miloš Zeman v stredu o polnoci skončí vo funkcii a znova sa stane bežným občanom. Ako pripomína spravodajský portál Novinky.cz, ukončí sa tým jeho politická kariéra, ale aj jedna etapa českých dejín, keďže do „politického dôchodku“ odchádza jeden z posledných aktérov Nežnej revolúcie.V stredu o polnoci na Pražskom hrade stiahnu prezidentskú štandardu. Pri jej sťahovaní na prvom nádvorí zahrá Hudba Hradnej stráže štátnu hymnu. Tiež uzatvoria bránu Gigantov, čím sa dá najavo neobsadenosť prezidentského úradu. Bránu znovu odomknú až vo štvrtok dopoludnia, aby ňou prešiel novozvolený prezident Petr Pavel s rodinou, aby mohol zložiť prísahu.Česko bude bez prezidenta do štvrtka zhruba 14:15, keď sa úradu pri inaugurácii ujme Pavel. Počas približne 14-hodinovej medzery budú mať prezidentské právomoci premiér Petr Fiala , predseda Senátu Miloš Vystrčil a predsedníčka Poslaneckej snemovne Markéta Pekarová Adamová. Sedemdesiatosemročný Zeman sa na Hrad vráti vo štvrtok dopoludnia a absolvuje obed s Pavlom a jeho manželkou Evou. Na začiatku obeda mu symbolicky odovzdá Rad bieleho leva a Rad Tomáša Garrigua Masaryka, ktorých nositeľom je každý prezident. Tiež mu dá prezidentský kľúč od Korunnej komory, v ktorej sú uschované korunovačné klenoty.Pavel bude po zložení prísahy prezidentom na päť rokov. O ďalší mandát sa však zrejme neskôr uchádzať nebude. V podcaste Kecy a politika sa tento týždeň vyjadril, že by podľa neho bolo rozumné, aby „v takejto funkcii človek trávil jedno volebné obdobie“.