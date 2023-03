Machinácie so slovenským zlatom podľa SaS pokračujú, vyváža sa za pár drobných ako „polymetalická ruda“

Ťažba „polymetalickej rudy“

Problém sa nerieši

8.3.2023 (SITA.sk) - Machinácie so slovenským zlatom podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS ) pokračujú. Dočasne poverený minister hospodárstva K arel Hirman sa podľa liberálov len nečinne prizerá, ako sa za pár drobných zo Slovenska vyváža naše nerastné bohatstvo.Slovenska banská spoločnosť, ktorá prevádzkuje baňu Rozália, vykazuje namiesto zlata ťažbu “polymetalickej rudy”. V prípade zlata je pritom poplatok odvedený štátu vo výške 5 % hodnoty vyťaženej suroviny, pri polymetalickej rude sú to 2 %.„Takúto rudu Slovenská banská spoločnosť spracuje a vyvezie do zahraničia, extrahuje z nej zlato a následne ho predá,“ vysvetlil poslanec Karol Galek s tým, že spoločnosť zarobí a Slovensko tak ročne prichádza približne o pol milióna eur.SaS na túto kauzu upozorňovala už v roku 2019. „Po našom nástupe na ministerstvo hospodárstva sme menovali nového šéfa Hlavného banského úradu, ktorý vo veci začal okamžite konať a vymeral Slovenskej banskej spoločnosti nedoplatok 2 mil. eur," uviedol Galek.Tento proces sa však odchodom liberálov z vlády upratal do stratena. OĽaNO na úrady dosadilo svojich nominantov a odvtedy sa podľa nich problém nerieši.