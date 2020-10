Zeman sa nechce vzdať osláv 28. októbra a vraví, že republika potrebuje v ťažkej dobe nádej

Zbabelosť a neúcta k sviatku

Statočnosť a láska k vlasti

13.10.2020 (Webnoviny.sk) - Český minister vnútra Jan Hamáček chcel počas utorkovej návštevy prezidenta Miloša Zemana na zámku v Lánoch hovoriť aj o plánovaných oslavách štátneho sviatku 28. októbra na Pražskom hrade. Spolu s premiérom Andrejom Babišom mali podľa neho v úmysle presvedčiť Zemana, aby si organizáciu podujatia rozmyslel.Informoval o tom spravodajský portál iDNES.cz, ktorý sa zhováral s Hamáčkom.Pražský hrad sa podľa iDNES.cz snaží presadiť organizáciu osláv v obmedzenom režime. "To, proti čomu budem neustále bojovať, je, aby to bolo zrušené, pretože by som to považoval za zbabelosť a neúctu k najvýznamnejšiemu štátnemu sviatku," vyjadril sa Zeman minulý týždeň v rozhovore pre MF DNES.Premiér Babiš po pondelkovom rokovaní vlády uviedol, že zatiaľ nedokáže odpovedať, či sa akcia bude konať, a minister zdravotníctva Roman Prymula zase povedal, že nechce, aby ho niekto podozrieval z konfliktu záujmov, keďže má počas večera dostať vyznamenanie.O tom, či sa akcia môže uskutočniť, má podľa neho rozhodnúť hlavná hygienička Jarmila Rážová.Hamáček si však myslí, že oslavy by sa konať nemali. "Primárne sa dnes budeme s pánom premiérom snažiť presvedčiť pána prezidenta, že to aktuálne nie je vhodné," uviedol."Republika potrebuje v ťažkej dobe povzbudenie, nádej. Štátny sviatok 28. októbra zosobňuje statočnosť predkov, hlbokú lásku k vlasti. Preto sa usilujeme o uskutočnenie ceremoniálu vo Vladislavskej sále Hradu, na mieste, kde kráčali dejiny. Aj keď v obmedzenej podobe, ale predsa," vysvetlil prezidentov postoj prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter jeho hovorca Jiří Ovčáček.