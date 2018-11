Zeman: Sme odsúdení zostať v Afganistane v záujme našej civilizácie

Na snímke prezident Českej republiky Miloš Zeman. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 20. novembra (TASR) - Český prezident Miloš Zeman v utorok na zhromaždení armádnych veliteľov opätovne vyzval na posilnenie vojenskej misie v Afganistane, aby tam českí vojaci mohli bojovať proti islamským teroristom. Naopak stiahnutie, po ktorom volajú niektorí politici, by považoval za zbabelosť, informoval spravodajský server iDNES.cz.uviedol Zeman. Dodal, že je v záujme Českej republiky, aby sa proti islamskému terorizmu bojovalo mimo územia ČR.povedal prezident.Chce preto, aby sa počet vojakov v Afganistane navýšil.uviedol Zeman.Dodal, že vojenské pôsobenie v stredoázijskej krajine sprevádza viacero mýtov. Napríklad, že afganská misia nemá podporu Organizácie Spojených národov. Ďalším mýtom podľa neho je, že chceme do Afganistanu importovaťpoznamenal český prezident.Na zhromaždení armádnych veliteľov vystúpil aj český premiér Andrej Babiš (ANO). Podľa neho sťahovanie nepripadá do úvahy.povedal premiér.Pripomenul, že v júni Snemovňa odhlasovala mandát zahraničných misií na nadchádzajúce dva roky, ktorý počíta s tým, že sa počet vojakov v misiách v Afganistane, Iraku i v Mali navýši.Náčelník českého generálneho štábu Aleš Opata vyzval, aby si prítomní minútou ticha uctili padlých vojakov.uviedol Opata.V auguste zahynuli po samovražednom útoku traja českí vojaci a v októbri afganský vojak zastrelil jedného českého vojaka, pripomína server Novinky.cz.