Finančný výbor schválil návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2019

Bratislava 20. novembra (TASR) - Slovensko má vyrovnane hospodáriť o rok skôr, a to už v budúcom roku. Finančný výbor v parlamente schválil pozmeňujúci návrh Ladislava Kamenického (Smer-SD) k návrhu štátneho rozpočtu na najbližšie roky. Parlamentu ho odporúča schváliť so zmenami.Pôvodne rezort financií počítal, že vyrovnaný rozpočet bude dosiahnutý v roku 2020, deficit mal v roku 2019 klesnúť na úroveň 0,10 % hrubého domáceho produktu.priblížil minister financií Peter Kažimír (Smer-SD). Z hľadiska ekonomického rastu podľa jeho slov Slovensko zažíva najlepšie roky, pričom rast HDP by mal v budúcom roku dosiahnuť 4,5 %. Podporiť rast ekonomiky by mali najmä automobilky. Pod rast príjmov verejnej správy by sa mala podpísať rastúca zamestnanosť, lepší výber DPH aj dane z príjmov fyzických osôb.V budúcich rokoch by sa podľa ministra financií mali politici sústrediť na to, ako by sa mali použiť dosiahnuté rozpočtové prebytky. "Verejné financie sú vo veľmi dobrej kondícii. Pracujeme s nástrojmi, ktoré zavádzame do života. Začíname veľkú debatu o výdavkových stropoch," avizoval Kažimír.Rozpočet počíta aj s financovaním viacerých priorít vlády.myslí si Kažimír.Avizoval viaceré audity vo všetkých kapitolách rozpočtu, aj štátnych podnikoch. Výsledky by mali byť koncom budúceho roka.doplnil Kažimír. Rozpočet ráta s rastom miezd v celom verejnom sektore, rásť platy majú zdravotným pracovníkom, ale aj justičným úradníkom.Ministerstvo financií opäť počíta v návrhu rozpočtu s finančnou rezervou, ktorá má byť v objeme 400 miliónov eur a poslúžiť má na krytie viacerých avizovaných opatrení vlády. Ide o zavedenie bezplatného stravovania na školách, či rekreačných šekov. Ďalej sa v rámci tejto rezervy uvažuje s krytím zvýšeného vianočného príspevku, zdvojnásobením daňového bonusu a zníženej sadzby DPH na ubytovanie. Ďalšou rezervou v kapitole Všeobecná pokladničná správa je rezerva na rok 2019 vo výške 150 miliónov eur, ktorá v prípade potreby môže byť využitá na investície a infraštrukturálne projekty, rezerva na krytie potrieb vo verejnom zdravotníctve má dosiahnuť 50 miliónov eur.Opozičný poslanec Eugen Jurzyca (SaS) ocenil prácu tímu v rámci projektu Hodnota za peniaze, k rozpočtu má aj výhrady.myslí si Jurzyca. Podľa neho by tiež malo klesnúť daňovo-odvodové zaťaženie.doplnil Jurzyca. Ocenil však testovanie výdavkových stropov.Poslanec Eduard Heger (OĽaNO) označil vyrovnané hospodárenie za veľký moment pre Slovensko. Pre neho však návrh rozpočtu ostáva tým, ktorý neprináša kvalitu služieb občanovi a nepripravuje Slovensko na budúcnosť. Tiež je podľa neho potrebné začať upratovať vo výdavkoch.