Zeman udelí Gottovi na budúci rok Rad bieleho leva

Praha 6. októbra (TASR) - Český prezident Miloš Zeman udelí na budúci rok zosnulému spevákovi Karlovi Gottovi Rad bieleho leva in memoriam. Oznámil to v nedeľu vo vysielaní rozhlasovej stanice Frekvence 1.Rozhodnutie udeliť toto vyznamenanie až na budúci rok zdôvodnil Zeman podľa Českého rozhlasu tým, že umelcova rodina stále zažíva bolesť nad jeho stratouGott už v roku 2009 získal od Zemanovho predchodcu Václava Klausa medailu Za zásluhy I. triedy.Zeman tiež komentoval pohreb so štátnymi poctami pre v nedeľu zosnulú herečku Vlastu Chramostovú, ktorý navrhol predseda Ústavného súdu ČR a signatár Charty 77 Pavel Rychetský.vyhlásil prezident. Zároveň ale Rychetského za jeho slová kritizoval s tým, že takéto rozhodnutie je v kompetencii ministra kultúry Lubomíra Zaorálka.uviedol Zeman.Ďalej povedal, že ak ho pozvú, zúčastní sa na poslednej rozlúčke s Karlom Gottom. A ak by rodina chcela, predniesol by aj krátky príhovor.dodal Zeman.Tiež naznačil, že vyznamená aj exprezidenta Václava Klausa. Povedal to v odpovedi na otázku poslucháčky, či by nemal napraviť stav, keď vyznamenanie má zosnulý prezident Václav Havel a Václav Klaus nie.konštatoval prezident ČR.