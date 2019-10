Tisíce ľudí protestovali v Kyjeve proti tzv. Steinmeierovmu plánu

Sympatizanti Hnutia odporu proti kapitulácii počas zhromaždenia na Námestí nezávislosti, známom ako majdan v Kyjeve 6. októbra 2019. Tisícky ľudí protestovali proti prezidentovmu plánu usporiadať miestne voľby na tzv. dočasne okupovaných územiach Doneckej a Luhanskej oblasti i s tzv. Steinmeierovým plánom počítajúcim s tým, že tieto dve územia budú mať v rámci Ukrajiny osobitný štatút. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 6. októbra (TASR) - Približne 10.000 ľudí vrátane bývalého ukrajinského prezidenta Petra Porošenka protestovalo v nedeľu v centre ukrajinskej metropole Kyjev proti tzv. Steinmeierovmu plánu na urovnanie situácie v Donbase, ktorého súčasťou je udelenie osobitného štatútu tomuto nepokojnému regiónu. Informovala o tom agentúra AFP.Demonštranti sa zišli na kyjevskom Námestí nezávislosti (Majdane), pričom skandovali heslá akoViacerí tiež niesli transparenty kritické voči súčasnému ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. Na konci zhromaždenia sa k protestnému pochodu smerujúcemu pred ukrajinský parlament pridal aj Zelenského predchodca v úrade, exprezident Porošenko.povedal 54-ročný Porošenko, ktorý na protest prišiel aj s manželkou Marynou. Ukrajincom exprezident poďakoval, že vyšli do ulíc. Viacerí z demonštrantov ho vyobjímali a vybozkávali, píše AFP. Porošenko následne na Twitteri poďakoval "desaťtisícom" Ukrajincov, ktorí sa podľa jeho slov na protest zhromaždili v Kyjeve a vyše 20 ďalších ukrajinských mestách.Koncom októbra by sa mohol uskutočniť summit predstaviteľov tzv. normandskej štvorky, ktorý je súčasťou snáh o oživenie mierového procesu na ukončenie na východe Ukrajiny. Pri tejto príležitosti by sa mali stretnúť prezidenti Ukrajiny, Ruska a Francúzska a nemecká kancelárka Angela Merkelová.Na tzv. Steimeierovom pláne, nazvanom podľa bývalého nemeckého ministra zahraničných vecí a súčasného prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera sa tento týždeň zhodli zástupcovia Ukrajiny, Ruska i proruských separatistov na rokovaniach v Minsku. Plán počíta s udelením osobitného štatútu miestnej samosprávy v určitých regiónoch Doneckej oblasti a Luhanskej oblasti, ak sa v nich v súlade s ukrajinskými zákonmi budú konať slobodné a spravodlivé voľby.Zelenského kritici sa obávajú, že ruský prezident Putin ho bude tlačiť k škodlivým ústupkom, aby si zachoval svoju kontrolu v Donbase.Demonštranti, ktorí sa v nedeľu zišli na Majdane, tvrdili, že udelenie osobitného štatútu územiam v Donbase by znamenalo, že sa Ukrajina vzdala svojich záujmov.