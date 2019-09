Zeman v Srbsku: Treba odvolať uznanie Kosova, vládnu mu zločinci

Miloš Zeman, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Belehrad/Praha 11. septembra (TASR) - Český prezident Miloš Zeman chce s českými ústavnými činiteľmi prerokovať, či by bolo možné, aby Česko odvolalo uznanie Kosova za samostatný štát. Na Twitteri to v stredu napísal Zemanov hovorca Jiří Ovčáček, informoval spravodajský portál iDNES.cz.Zeman o zrušení uznania samostatného Kosova rozprával na stredajšej tlačovej konferencii po stretnutí so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom v Belehrade, kde je český líder na návšteve. On samotný naznačil, že takúto možnosť podporuje.Štát, v ktorého vedení sú "vojnoví zločinci", podľa neho nepatrí do spoločenstva demokratických štátov. Tento výrok Zemana tiež na Twitteri zverejnil hovorca Ovčáček.Kosovo po Zemanových výrokoch odvolalo účasť na štvrtkovom summite skupiny V4 a západobalkánskych krajín v Prahe. Informoval o tom aj český portál Deník N.Zeman priletel na návštevu Belehradu v utorok a už vtedy Vučičovi povedal, že má rád Srbsko, ale podľa agentúry AP "stíšeným hlasom" dodal, že nemá rád Kosovo.Kosovo po rozpade Juhoslávie patrilo Srbsku, v roku 2008 však vyhlásilo nezávislosť - po krvavej vojne v rokoch 1998 a 1999, ktorú ukončilo NATO náletmi. Kosovo v osamostatnení podporili aj západné veľmoci. K nim sa pridalo Česko a väčšina štátov OSN. Srbsko stále pokladá Kosovo za svoju provinciu a odmieta uznať jeho nezávislosť. Uznať ho odmietli aj Slovensko, Španielsko, Rusko, Bosna či Grécko.Český prezident tiež v Srbsku oznámil, že na štátny sviatok 28. októbra, v Deň vzniku Československa, vyznamená svetoznámeho srbského režiséra a hudobníka Emira Kusturicu - udelí mu medailu Za zásluhy. Umelec, ktorý študoval v Prahe, môže byť podľa Zemana mostom medzi Českom a Srbskom, dodal portál iDNES.cz.Zeman (74) je známy urážlivými vyhláseniami a diplomatickými prešľapmi, uviedla v správe svetová agentúra AP.