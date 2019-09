V Paríži sa koná súd nad aktivistami v rámci kampane Zvesiť Macrona

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 11. septembra (TASR) - Pred budovou prvostupňového súdu (TGI) v Paríži sa v stredu zišlo približne 200 ľudí, ktorí prišli vyjadriť podporu ôsmim aktivistom súdeným v kauze zvesenia a krádeže portrétov prezidenta Emmanuela Macrona z budov radníc niekoľkých parížskych obvodov. Informovala o tom agentúra AFP.K trestnému činu došlo vo februári tohto roku v rámci kampane občianskej neposlušnosti "Zvesiť Macrona". Aktivisti ňou vyjadrujú nespokojnosť s opatreniami Macronovej vlády pri ochrane životného prostredia vo Francúzsku a v boji proti klimatickým zmenám.Výkonný riaditeľ ochranárskej organizácie Greenpeace France Jean-Francois Julliard v príhovore k zhromaždeným ľuďom povedal, že "teraz treba vyjsť do ulíc, už nie je čas na expertízy a vyjednávanie".Riaditeľka organizácie Oxfam France, Cécile Duflotová, tiež zdôraznila, že "už nie je čas na burcovanie, ale treba prejsť k činom, ktoré by viedli k osvieteniu myslí". Vyjadrila nádej, že sudcovia TGI "pochopia to, čo vedeniu krajiny nie je jasné".Kampaň občianskej neposlušnosti Zvesiť Macrona organizovalo hnutie Nenásilná akcia COP21 (ANV-COP21), ktoré sa medzičasom priznalo k "zrekvírovaniu" 128 oficiálnych portrétov hlavy štátu.K poslednému takémuto prípadu došlo 23. augusta v radnici obce Irissary v regióne Baskicko v departemente Pyrénées-Atlantiques. Macronov portrét tam aktivisti zvesili v predvečer summitu šéfov štátov a vlád siedmich priemyselne najvyspelejších krajín sveta, ktorý sa konal v baskickom letovisku Biarritz.V týchto kauzách je stíhaných 57 osôb. Za trestný čin krádež so spolčovaním je možné uložiť trest päť rokov väzenia a pokutu vo výške do 75.000 eur.Prvý proces so "zvesovačom" sa konal koncom mája v meste Bourg-en-Bresse. Environmentálneho aktivistu tamojší súd odsúdil na pokutu vo výške 250 eur.Do septembra 2020 sa uskutoční ešte 12 procesov v podobnej kauze.