Zemanová povedala Ficovi, že sa správa ako zbabelec. Blaha ju označil za fašistku a nacistku

Ficove politické útoky

Parlament nerozhoduje o vine či nevine

28.4.2022 (Webnoviny.sk) - Postavte sa pred súd, ak sa cítite nevinný. To by urobil ten, kto má svedomie čisté. Vy nechcete spravodlivosť, ale špeciálne privilégiá sám pre seba. Správate sa ako zbabelec.V pléne parlamentu to vyhlásila predsedníčka poslaneckého klubu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Anna Zemanová počas rokovania o vydaní súhlasu s väzbou poslanca a bývalého premiéra Roberta Fica (Smer-SD).„Ani trojnásobný premiér nesmie požívať extra ochranu a nesmie sa stavať nad zákon. Rovnosť pred zákonom platí pre všetkých, aj pre poslanca Fica,“ povedala Zemanová. Podľa nej namiesto prevzatia zodpovednosti Fico predvádza politické útoky. „Ako môže niekto na Slovensku veriť v štát a jeho inštitúcie, ak sa budú politici hrať na papalášov," zdôraznila poslankyňa.Uviedla, že Fico sa chce postaviť nad zákon, lebo ako on tvrdí, nikoho nezabil, sexuálne nezneužil a ani mu nepreukázali krádež povestných miliárd. "Čoho s teda bojí, keď je nevinný?" spýtala sa.Položila si tiež otázku, čo sa stalo s Ficom z roku 1999, ktorý sa snažil o spravodlivosť a hlasoval za vydanie Ivana Lexu do väzby. Zemanová zdôraznila, že parlament nerozhoduje o jeho vine či nevine a je dôležité, aby o tom rozhodol nezávislý súd.Fico v reakcii na Zemanovú uviedol, že nie je nebezpečná, ale „hlúpa“. Podľa neho hovoriť celému Slovensku, že sa v podstate v parlamente rieši problém trestnoprávnej imunity, je klamstvom. „Žiadny poslanec nie je chránený pred trestným stíhaním," upozornil. Strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) sa nebude podľa Fica brániť vyšetrovaniu trestných činov, ale „nenecháme sa zatvárať ako sliepky, aby ste nám zatvárali ústa".Poslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) o vystúpení Zemanovej povedal, že mala prejav „nafetovaného človeka" a označil ju ako poslednú „fašistku a nacistku". „Takto hovoril Joseph Goebbels," podotkol Blaha.