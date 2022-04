Atos je podľa analytikov špička v riadených bezpečnostných službách

Európska DNA

Dátovo suverénne i udržateľné MDR

28.4.2022 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť Atos sa stala jednotkou v oblasti riadených bezpečnostných služieb . Vyplýva to z hodnotenia analytickej spoločnosti Gartner , ktorá odvetvie posudzovala na základe príjmov za rok 2021. Popredné postavenie spoločnosti Atos v tomto odvetví si všimla aj analytická správa IDC MarketScape , ktorá ju zaradila medzi lídrov na trhu."Organizácie dnes v boji proti rastúcemu a stále sofistikovanejšiemu prostrediu kybernetických hrozieb hľadajú spoľahlivého partnera v oblasti manažovaných bezpečnostných služieb. Pozícia jednotky v tejto oblasti je dôkazom dôvery, ktorú klienti na celom svete vkladajú do našich služieb kybernetickej bezpečnosti. Sme hrdí, že sme dosiahli túto pozíciu a z celého srdca ďakujeme našim klientom a partnerom za ich pretrvávajúcu dôveru. Naďalej budeme pokračovať v rozširovaní globálnej prítomnosti a v posilňovaní portfólia digitálnej bezpečnosti, organicky i prostredníctvom akvizícií, aby naši klienti profitovali z overených a popredných technológií a služieb, ktoré ich ochránia pred kybernetickými hrozbami," hovoríAtos bol v roku 2020 v rebríčku analytickej spoločnosti Gartner na druhom mieste. Po 20,9 % raste už v roku 2021 dosahoval najvyššie príjmy zo všetkých predajcov na trhu.Gartner odhaduje, že trh riadených bezpečnostných služieb narástol vlani o 9,8 % a dosiahol príjmy 13,9 miliardy dolárov. Pre Atos je kybernetická bezpečnosť jadrom stratégie už mnoho rokov; spoločnosť integruje najlepšie partnerské technológie svojho druhu so svojimi uznávanými bezpečnostnými produktmi a poskytuje tak najpokročilejšie a najkomplexnejšie riadené bezpečnostné služby.Základom bezpečnostnej ponuky je globálna sieť vyše 6500 špecializovaných expertov a 16 bezpečnostných operačných centier (Security Operation Center, SOC) ďalšej generácie s nepretržitou prevádzkou. Jej súčasťou sú aj ďalšie kľúčové centrá, ktoré sú strategicky rozmiestnené po celom svete, aby poskytovali nepretržité plné pokrytie. Atos tak ponúka kompletné portfólio pokročilých digitálnych bezpečnostných riešení . Spoločnosť nedávno otvorila bezpečnostné operačné centrum budúcej generácie aj v Bulharsku a ešte tak posilnila svoju robustnú globálnu sieť SOC.IDC si vo svojej správe IDC MarketScape: European Managed Security Services 2022 Vendor Assessment všíma aj európsku DNA spoločnosti ako aj znalosť regiónu a jeho potrieb.V boji proti sofistikovaným kybernetickým hrozbám sa stávajú kľúčovými. Pokročilé riešenie Atos MDR , ktoré využíva platformu umelej inteligencie budúcej generácie "AIsaac ", ponúka informácie o hrozbách, ich aktívne vyhľadávanie, bezpečnostný monitoring, analýzu incidentov, izolovanie hrozieb a plný servis pri reakcii. Dokáže tak účinne bojovať proti objavujúcim sa hrozbám dneška.V snahe neustále inovovať Atos spustil aj verziu svojho MDR riešenia, ktorá rešpektuje dátovú suverenitu , takže dáta klientov sa nachádzajú v rovnakej geografickej oblasti. Klasická, natívna cloudová verzia služby MDR je navyše 100 % uhlíkovo neutrálna