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 24hod.sk    Zo zahraničia

28. júna 2026

Zemetrasenia vo Venezuele zabili aj zahraničných občanov, viaceré krajiny pátrajú po nezvestných


Tagy: Obete Zahraničie zemestrasenie

Medzi obeťami sú aj desiatky zahraničných občanov. Medzi 1 430 potvrdenými obeťami dvojice silných zemetrasení, ktoré v stredu ...



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venezuela_earthquake_9654_ 676x451 28.6.2026 (SITA.sk) - Medzi obeťami sú aj desiatky zahraničných občanov.

Medzi 1 430 potvrdenými obeťami dvojice silných zemetrasení, ktoré v stredu zasiahli Venezuelu, sú aj desiatky zahraničných štátnych príslušníkov. Viaceré krajiny už oznámili úmrtia svojich občanov a zároveň pátrajú po nezvestných.



Čína varuje pred ďalšími rizikami


Najvyšší počet zahraničných obetí eviduje Portugalsko. Tamojšie ministerstvo zahraničných vecí informovalo o 28 mŕtvych portugalských občanoch alebo osobách portugalského pôvodu. Ďalších 85 ľudí je naďalej nezvestných.


Čína potvrdila sedem obetí spomedzi svojich občanov. Čínske veľvyslanectvo v Caracase zároveň vyzvalo krajanov vo Venezuele, aby sa pripravili na možné dotrasy a ďalšie sprievodné riziká.



Španielsko oznámilo najmenej deväť mŕtvych občanov, 131 nezvestných a 14 ľudí, ktorých sa podarilo nájsť pod troskami živých. Podľa oficiálnych údajov žilo začiatkom roka vo Venezuele približne 147-tisíc španielskych občanov.



Obete hlásia aj ďalšie krajiny regiónu


Brazília potvrdila úmrtie dvoch svojich občanov, muža a ženy. Po jednom občanovi prišli aj Čile a Uruguaj. Uruguajské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že zahynul muž, ktorý dlhodobo žil vo Venezuele, spolu so svojou manželkou a najstaršou dcérou.



Taliansko informovalo o smrti muža vo veku približne 50 rokov s talianskym aj venezuelským občianstvom. Zahynul po zrútení budovy v štáte La Guaira, ktorý patril medzi najviac postihnuté oblasti krajiny. Talianske úrady odhadujú, že vo Venezuele žije približne 170-tisíc držiteľov talianskeho pasu.



Fotogaléria k článku:




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Zdroj: SITA.sk - Zemetrasenia vo Venezuele zabili aj zahraničných občanov, viaceré krajiny pátrajú po nezvestných © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Obete Zahraničie zemestrasenie
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