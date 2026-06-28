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28. júna 2026
Zemetrasenia vo Venezuele zabili aj zahraničných občanov, viaceré krajiny pátrajú po nezvestných
Medzi obeťami sú aj desiatky zahraničných občanov. Medzi 1 430 potvrdenými obeťami dvojice silných zemetrasení, ktoré v stredu ...
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Medzi 1 430 potvrdenými obeťami dvojice silných zemetrasení, ktoré v stredu zasiahli Venezuelu, sú aj desiatky zahraničných štátnych príslušníkov. Viaceré krajiny už oznámili úmrtia svojich občanov a zároveň pátrajú po nezvestných.
Čína varuje pred ďalšími rizikami
Najvyšší počet zahraničných obetí eviduje Portugalsko. Tamojšie ministerstvo zahraničných vecí informovalo o 28 mŕtvych portugalských občanoch alebo osobách portugalského pôvodu. Ďalších 85 ľudí je naďalej nezvestných.
Čína potvrdila sedem obetí spomedzi svojich občanov. Čínske veľvyslanectvo v Caracase zároveň vyzvalo krajanov vo Venezuele, aby sa pripravili na možné dotrasy a ďalšie sprievodné riziká.
Španielsko oznámilo najmenej deväť mŕtvych občanov, 131 nezvestných a 14 ľudí, ktorých sa podarilo nájsť pod troskami živých. Podľa oficiálnych údajov žilo začiatkom roka vo Venezuele približne 147-tisíc španielskych občanov.
Obete hlásia aj ďalšie krajiny regiónu
Brazília potvrdila úmrtie dvoch svojich občanov, muža a ženy. Po jednom občanovi prišli aj Čile a Uruguaj. Uruguajské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že zahynul muž, ktorý dlhodobo žil vo Venezuele, spolu so svojou manželkou a najstaršou dcérou.
Taliansko informovalo o smrti muža vo veku približne 50 rokov s talianskym aj venezuelským občianstvom. Zahynul po zrútení budovy v štáte La Guaira, ktorý patril medzi najviac postihnuté oblasti krajiny. Talianske úrady odhadujú, že vo Venezuele žije približne 170-tisíc držiteľov talianskeho pasu.
Fotogaléria k článku:
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Zdroj: SITA.sk - Zemetrasenia vo Venezuele zabili aj zahraničných občanov, viaceré krajiny pátrajú po nezvestných © SITA Všetky práva vyhradené.
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