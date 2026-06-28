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28. júna 2026
Diaľničná polícia mala nehodu pri presune k pokazenému autu, skončila prevrátené na streche mimo vozovky – FOTO
Tagy: diaľničná polícia Dopravná nehoda hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Nehoda
Spresnil, že nehoda sa stala v nedeľu krátko po 5:30 na diaľnici D1, v úseku 26 km v smere na Trnavu v blízkosti výjazdu na Senec. V skorých ranných hodinách ...
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28.6.2026 (SITA.sk) - Spresnil, že nehoda sa stala v nedeľu krátko po 5:30 na diaľnici D1, v úseku 26 km v smere na Trnavu v blízkosti výjazdu na Senec.
V skorých ranných hodinách došlo na diaľnici D1 k dopravnej nehode služobného vozidla diaľničnej polície. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff. Spresnil, že nehoda sa stala v nedeľu krátko po 5:30 na diaľnici D1, v úseku 26 km v smere na Trnavu v blízkosti výjazdu na Senec. Dopravnú nehodu malo služobné motorové vozidlo s označením Polícia.
„Vozidlo diaľničného oddelenia Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave počas presunu k oznámeniu o pokazenom motorovom vozidle na diaľnici D1 z doposiaľ presne nezistených príčin narazilo do zvodidiel a skončilo prevrátené mimo vozovky na streche,” uviedol Szeiff.
Krajský policajný hovorca doplnil, že pri nehode vodič vozidla utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali prevoz do nemocnice. Druhého policajta jednorázovo ošetrili na mieste privolaní záchranári. Iné osoby sa pri nehode nezranili, prítomnosť alkoholu v dychu u vodiča vykonaná dychová skúška vylúčila. „Vyšetrovaním presných príčin tejto nehody sa zaoberajú policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave,” uzavrel Szeiff.
Zdroj: SITA.sk - Diaľničná polícia mala nehodu pri presune k pokazenému autu, skončila prevrátené na streche mimo vozovky – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
V skorých ranných hodinách došlo na diaľnici D1 k dopravnej nehode služobného vozidla diaľničnej polície. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff. Spresnil, že nehoda sa stala v nedeľu krátko po 5:30 na diaľnici D1, v úseku 26 km v smere na Trnavu v blízkosti výjazdu na Senec. Dopravnú nehodu malo služobné motorové vozidlo s označením Polícia.
„Vozidlo diaľničného oddelenia Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave počas presunu k oznámeniu o pokazenom motorovom vozidle na diaľnici D1 z doposiaľ presne nezistených príčin narazilo do zvodidiel a skončilo prevrátené mimo vozovky na streche,” uviedol Szeiff.
Krajský policajný hovorca doplnil, že pri nehode vodič vozidla utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali prevoz do nemocnice. Druhého policajta jednorázovo ošetrili na mieste privolaní záchranári. Iné osoby sa pri nehode nezranili, prítomnosť alkoholu v dychu u vodiča vykonaná dychová skúška vylúčila. „Vyšetrovaním presných príčin tejto nehody sa zaoberajú policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave,” uzavrel Szeiff.
Zdroj: SITA.sk - Diaľničná polícia mala nehodu pri presune k pokazenému autu, skončila prevrátené na streche mimo vozovky – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: diaľničná polícia Dopravná nehoda hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Nehoda
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