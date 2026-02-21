|
21. februára 2026
Zemetrasenie na Slovensku: Otrasy boli cítiť najmä v Bratislave. Kde sa nachádzalo epicentrum?
Slovensko zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 4,6. Informovalo o tom Európsko-stredomorské seizmologické centrum. Otrasy boli cítiť najmä v hlavnom meste a ...
21.2.2026 (SITA.sk) - Slovensko zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 4,6. Informovalo o tom Európsko-stredomorské seizmologické centrum. Otrasy boli cítiť najmä v hlavnom meste a tiež v desiatkach okolitých miest a obcí. Epicentrum otrasov bolo v okolí Šamorína.
Obyvatelia, ktorí otrasy cítili, na sociálnych sieťach popisujú, že išlo o ranu ako z dela, ktorá začala silným dunením. Cítili, ako sa im hýbu celé domy, bytovky, byty či nábytok. Iní zase popisujú niekoľko sekundový stupňujúci sa hlučný otras či pocit ako na rozvlnenom mori. Hovoria o nepríjemných pocitoch, mnohých otrasy vystrašili.
Obyvatelia Hamuliakova sa vyjadrili aj k prípadným škodám. "Škody som zatiaľ nezaznamenal žiadne, ale volal mi svokor, ktorý býva za Šamorínom, že mu popraskal dom," povedal Martin. "Mne popadali obrazy zo stien," priznal Slavko.
Zemetrasenie potvrdili aj zo seizmickej stanice Železná Studnička. Otrasy boli citeľné o 13:44. Ministerstvo vnútra (MV) SR informovalo, že Centrálne monitorovacie a riadiace stredisko sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra SR komunikuje s relevantnými inštitúciami.
"Podľa doterajších formácií sa neočakávajú dotrasy. Sila zemetrasenia sa pohybovala od 4,3 do 4,6 magnitudy. Krajské stredisko integrovaného záchranného systému Bratislava, Trnava a Nitra zaznamenali v súvislosti so zemetrasením nárast volaní," dodalo ministerstvo. Následky na životoch či zdraví zatiaľ hlásenie nie sú. Informácie o škodách na majetku sa zbierajú. Situáciu bude rezort sledovať a bude informovať verejnosť.
>>> Správu budeme aktualizovať!
Zdroj: SITA.sk - Zemetrasenie na Slovensku: Otrasy boli cítiť najmä v Bratislave. Kde sa nachádzalo epicentrum? © SITA Všetky práva vyhradené.
Bratislava Šamorín Zemetrasenie
