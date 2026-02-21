Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 21.2.2026
 Meniny má Eleonóra
 Z domova

21. februára 2026

Zemetrasenie na Slovensku: Otrasy boli cítiť najmä v Bratislave. Kde sa nachádzalo epicentrum?


Tagy: Bratislava Šamorín Zemetrasenie

Slovensko zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 4,6. Informovalo o tom Európsko-stredomorské seizmologické centrum. Otrasy boli cítiť najmä v hlavnom meste a ...



21.2.2026 (SITA.sk) - Slovensko zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 4,6. Informovalo o tom Európsko-stredomorské seizmologické centrum. Otrasy boli cítiť najmä v hlavnom meste a tiež v desiatkach okolitých miest a obcí. Epicentrum otrasov bolo v okolí Šamorína.


Obyvatelia, ktorí otrasy cítili, na sociálnych sieťach popisujú, že išlo o ranu ako z dela, ktorá začala silným dunením. Cítili, ako sa im hýbu celé domy, bytovky, byty či nábytok. Iní zase popisujú niekoľko sekundový stupňujúci sa hlučný otras či pocit ako na rozvlnenom mori. Hovoria o nepríjemných pocitoch, mnohých otrasy vystrašili.
"Na začiatku to znelo ako výbuch, taký silný dunivý zvuk. Myslel som si, že pri nás spadlo nejaké lietadlo F-16, alebo čo. Niekoľko sekúnd hučalo a všetko vibrovalo."

Martin z Hamuliakova

Obyvatelia Hamuliakova sa vyjadrili aj k prípadným škodám. "Škody som zatiaľ nezaznamenal žiadne, ale volal mi svokor, ktorý býva za Šamorínom, že mu popraskal dom," povedal Martin. "Mne popadali obrazy zo stien," priznal Slavko.

Dotrasy sa zatiaľ neočakávajú


Zemetrasenie potvrdili aj zo seizmickej stanice Železná Studnička. Otrasy boli citeľné o 13:44. Ministerstvo vnútra (MV) SR informovalo, že Centrálne monitorovacie a riadiace stredisko sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra SR komunikuje s relevantnými inštitúciami.

"Podľa doterajších formácií sa neočakávajú dotrasy. Sila zemetrasenia sa pohybovala od 4,3 do 4,6 magnitudy. Krajské stredisko integrovaného záchranného systému Bratislava, Trnava a Nitra zaznamenali v súvislosti so zemetrasením nárast volaní," dodalo ministerstvo. Následky na životoch či zdraví zatiaľ hlásenie nie sú. Informácie o škodách na majetku sa zbierajú. Situáciu bude rezort sledovať a bude informovať verejnosť.

>>> Správu budeme aktualizovať!




Zdroj: SITA.sk

Tagy: Bratislava Šamorín Zemetrasenie
