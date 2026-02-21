|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 21.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Eleonóra
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
21. februára 2026
Bajo Holečková považuje rozhodnutie Gröhlinga za správne, vec ohľadom kandidátky SaS bez Sulíka považuje za uzavretú
Tagy: Parlamentné voľby poslankyňa za SaS Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Sobotné dialógy
Cigániková nechce byť na kandidátke strany Sloboda a Solidarita, na ktorej nebude Richard Sulík. Uviedla to poslankyňa
Zdieľať
21.2.2026 (SITA.sk) - Cigániková nechce byť na kandidátke strany Sloboda a Solidarita, na ktorej nebude Richard Sulík. Uviedla to poslankyňa Martina Bajo Holečková (SaS) v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy.
Predseda strany Branislav Gröhling sa viackrát vyjadril, že bývalý predseda SaS Richard Sulík nebude na kandidátke strany do parlamentných volieb v roku 2027, a to ani vtedy, ak by Sulík kandidovať chcel. Gröhlinga za tieto vyjadrenia ostro kritizovala poslankyňa za SaS Jana Bittó Cigániková.
Poslankyňa Bajo Holečková vníma rozhodnutie súčasného predsedu SaS za správne. "Cigániková sa naposledy vyjadrila, že bude súčasťou kandidátky, na ktorej bude Sulík. Keďže Richard Sulík nebude súčasťou SaS, tak si myslím, že táto vec je uzavretá," dodala poslankyňa.
Zdroj: SITA.sk - Bajo Holečková považuje rozhodnutie Gröhlinga za správne, vec ohľadom kandidátky SaS bez Sulíka považuje za uzavretú © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda strany Branislav Gröhling sa viackrát vyjadril, že bývalý predseda SaS Richard Sulík nebude na kandidátke strany do parlamentných volieb v roku 2027, a to ani vtedy, ak by Sulík kandidovať chcel. Gröhlinga za tieto vyjadrenia ostro kritizovala poslankyňa za SaS Jana Bittó Cigániková.
Poslankyňa Bajo Holečková vníma rozhodnutie súčasného predsedu SaS za správne. "Cigániková sa naposledy vyjadrila, že bude súčasťou kandidátky, na ktorej bude Sulík. Keďže Richard Sulík nebude súčasťou SaS, tak si myslím, že táto vec je uzavretá," dodala poslankyňa.
Zdroj: SITA.sk - Bajo Holečková považuje rozhodnutie Gröhlinga za správne, vec ohľadom kandidátky SaS bez Sulíka považuje za uzavretú © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Parlamentné voľby poslankyňa za SaS Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Sobotné dialógy
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Zemetrasenie na Slovensku: Otrasy boli cítiť najmä v Bratislave. Kde sa nachádzalo epicentrum?
Zemetrasenie na Slovensku: Otrasy boli cítiť najmä v Bratislave. Kde sa nachádzalo epicentrum?
<< predchádzajúci článok
Žilinka sa počas ôsmeho výročia vraždy Kuciaka a jeho snúbenice zamýšľa nad otázkou, či je nádej na dosiahnutie spravodlivosti
Žilinka sa počas ôsmeho výročia vraždy Kuciaka a jeho snúbenice zamýšľa nad otázkou, či je nádej na dosiahnutie spravodlivosti