 24hod.sk    Z domova

21. februára 2026

Bajo Holečková považuje rozhodnutie Gröhlinga za správne, vec ohľadom kandidátky SaS bez Sulíka považuje za uzavretú


Cigániková nechce byť na kandidátke strany Sloboda a Solidarita, na ktorej nebude Richard Sulík. Uviedla to poslankyňa



Zdieľať
6788d4eadbe36876878370 676x451 21.2.2026 (SITA.sk) - Cigániková nechce byť na kandidátke strany Sloboda a Solidarita, na ktorej nebude Richard Sulík. Uviedla to poslankyňa Martina Bajo Holečková (SaS) v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy.


Predseda strany Branislav Gröhling sa viackrát vyjadril, že bývalý predseda SaS Richard Sulík nebude na kandidátke strany do parlamentných volieb v roku 2027, a to ani vtedy, ak by Sulík kandidovať chcel. Gröhlinga za tieto vyjadrenia ostro kritizovala poslankyňa za SaS Jana Bittó Cigániková.

Poslankyňa Bajo Holečková vníma rozhodnutie súčasného predsedu SaS za správne. "Cigániková sa naposledy vyjadrila, že bude súčasťou kandidátky, na ktorej bude Sulík. Keďže Richard Sulík nebude súčasťou SaS, tak si myslím, že táto vec je uzavretá," dodala poslankyňa.


Zdroj: SITA.sk - Bajo Holečková považuje rozhodnutie Gröhlinga za správne, vec ohľadom kandidátky SaS bez Sulíka považuje za uzavretú © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Parlamentné voľby poslankyňa za SaS Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Sobotné dialógy
