Zemplín Michalovce s ďalšou posilou, vrátil sa Mensah

Na archívnej snímke vpravo Emanuel Mensah. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Michalovce 1. októbra (TASR) - Fortunaligový MFK Zemplín Michalovce angažoval ghanského ofenzívneho stredopoliara Emmanuela Mensaha. Ten už na Zemplíne pôsobil v jesenných častiach sezón 2015/16 a 2016/17. O novej akvizícii michalovského klubu informoval web novinyzemplina.sk.Počas predošlého pôsobenia v Michalovciach bol Mensah jedným z ťahúňov tímu, čo zavážilo pri jeho návrate.uviedol tréner Anton Šoltis.Pre Michalovčanov je Mensah už desiata posila od začiatku sezóny 2019/20. Najskôr do tímu prišli Grék Popovits a Brazílčan Bezzera. Potom klub zrealizoval hosťovanie ukrajinského stopéra Červaka a tureckého obrancu Emreho Bekira, ktorý však stále nemá vybavené víza. Po príchode dvojice Savvidis - Sidibe, pribudol do tímu španielsky ofenzívny univerzál Pedro Martinez a na stopérsky post aj jeho krajan Pino Soler. Do ofenzívy nedávno pribudol Milan Kvocera z Trenčína.