Žena chcela skočiť pod vlak, zachytil ju okoloidúci a na pomoc prišli aj policajti (foto)

Podali pomocnú ruku

Podarilo sa im ju udržať

20.9.2023 (SITA.sk) - Ženu, ktorá chcela v nedeľu 17. septembra popoludní skočiť pod vlak, na moste vo Zvolene chytil okoloidúci. Po chvíli ju však už nevládal udržať. Ako informoval hovorca mesta Martin Svatuška , v tom čase zasiahli zvolenskí mestskí policajti Martin Jaso a Ján Kalman, ktorí na miesto prišli na základe hlásenia.„O 16:55 sme prijali hlásenie, že na moste ponad železničnú trať na Dobronivskej ceste sa nachádza žena, ktorá z neho chce skočiť. Okamžite sme na miesto vyslali hliadku, ktorej členovia mali preveriť hlásenie a v prípade potreby podať pomocnú ruku,“ hovorí náčelník mestskej polície Jozef Záchenský.Úlohu splnili policajti doslova. Zachytili ženu a pomohli aj vysilenému mužovi, ktorý by ju viac neudržal.„Už keď sme sa blížili k miestu, bolo nám jasné, že situácia je vážna. Žena stála na vonkajšej strane mosta a držal ju okoloidúci. Napätie ešte viac vzrástlo, keď žena spozorovala prichádzajúci vlak. Kričala, že už ide jej vlak a bola odhodlaná skočiť. Ak by sa jej podarilo vytrhnúť sa nám z rúk, je veľmi pravdepodobné, že by svoju hrozbu naplnila,“ popisuje situáciu Jaso.„Našťastie sa nám ju podarilo udržať a následne dostať ponad zábradlie späť na bezpečnú stranu mosta. Ďakujeme aj kolegyni zo štátnej polície, ktorá nám v tom pomohla. Na moste sme potom rozrušenú ženu upokojovali až do príchodu zdravotníckych záchranárov, ktorých sme privolali,“ dodáva Kalman.