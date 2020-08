Žena dostala v lietadle kontrakcie a porodila chlapčeka, s vyplnením rodného listu mala problém

Žena porodila krátko po vzlietnutí

Problém s vyplnením rodného listu

13.8.2020 (Webnoviny.sk) - Matka dieťaťa narodeného v lietadle dala narodenému synovi príznačné meno Sky (v preklade nebo, pozn. red.).Američanka Chrystal Hicksová cestovala minulú stredu letecky v 35. týždni tehotenstva z malej aljašskej komunity Glennallen do nemocnice v Anchorage, no napokon porodila predčasne na palube lietadla."Dostala som kontrakcie. Tie sa však nezastavili. Naopak, stále silneli," uviedla šťastná matka, ktorá porodila necelú hodinu po vzlietnutí."Bolo to šokujúce a spočiatku celkom zvláštne. Nevedela som, čo si mám myslieť. Všetci rozprávali iba o dieťati v lietadle," dodala.Hicksová a jej synček Sky Airon sa nakoniec dostali bezpečne do nemocnice. Dieťa ihneď dostalo dýchací prístroj, keďže sa vypýtalo na svet o mesiac skôr. Očakáva sa, že oboch prepustia domov na budúci týždeň.Rodička, ktorá už má tri deti vo veku tri, deväť a jedenásť rokov, priznala, že vo výške 5,5 kilometra mala trochu problém s vyplnením informácií do rodného listu. Ako miesto narodenia nakoniec uviedla Anchorage."Nechcela som tam napísať lietadlo ani obloha," vysvetlila svoje rozhodnutie.