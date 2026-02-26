Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 26.2.2026
 Meniny má Viktor
26. februára 2026

Žena napadnutá nožom v Helcmanovciach podľahla zraneniam, polícia vyšetruje závažný zločin vraždy


Žena, ktorá bola v nedeľu 22. februára v Helcmanovciach (okres Gelnica) po predchádzajúcom verbálnom konflikte napadnutá nožom, podľahla v utorok večer svojim zraneniam v jednej z košických ...



noz 2 676x459 26.2.2026 (SITA.sk) - Žena, ktorá bola v nedeľu 22. februára v Helcmanovciach (okres Gelnica) po predchádzajúcom verbálnom konflikte napadnutá nožom, podľahla v utorok večer svojim zraneniam v jednej z košických nemocníc.


Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach pôvodne začaté trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy spáchaný v štádiu pokusu, ktorý prekvalifikoval na obzvlášť závažný zločin vraždy. Vyšetrovanie naďalej pokračuje, informuje na sociálnej sieti košická krajská polícia.

Ako informovala v utorok 24. februára hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová, pred jedným z rodinným domov v Helcmanovciach zaútočil po predchádzajúcej hádke muž nožom na ženu. „Bodol ju do brucha a následne do hlavy tak, že nôž ostal v hlave ženy. Zranenia, ktoré boli týmto útokom žene spôsobené, si vyžiadali okamžitý prevoz do jednej z košických nemocníc a neodkladný lekársky zákrok. Avšak jej zdravotný stav bol kritický,“ uviedla ešte v utorok Ivanová.

Podozrivým zo spáchania skutku bol 45-ročný Alexander. Doterajšie výsledky vyšetrovania ukazujú, že konal s jednoznačným vedomým úmyslom usmrtiť ženu.

Krajským kriminalistom sa podarilo zistiť, že Alexander sa krátko po spáchaní skutku vrátil do miesta bydliska, avšak s bodným poranením v oblasti brucha a reznou ranou v oblasti krku. Aj jeho zranenia si vyžiadali neodkladný prevoz posádkou RZP do nemocnice,“ dodala v utorok krajská policajná hovorkyňa. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície v Košiciach 45-ročného Alexandra pôvodne obvinil z obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného v štádiu pokusu.


Zdroj: SITA.sk - Žena napadnutá nožom v Helcmanovciach podľahla zraneniam, polícia vyšetruje závažný zločin vraždy © SITA Všetky práva vyhradené.

