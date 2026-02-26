Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

26. februára 2026

Ministerstvo vnútra plánuje novú súťaž, policajti a hasiči dostanú novú služobnú výstroj


Rezort vnútra vyhlási nové verejné obstarávanie na pokrývky hlavy pre policajtov a hasičov. Ako informoval hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR



156a7175 scaled 1 676x451 26.2.2026 (SITA.sk) - Rezort vnútra vyhlási nové verejné obstarávanie na pokrývky hlavy pre policajtov a hasičov. Ako informoval hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Matej Neumann, pripravujú verejné obstarávanie na rámcovú zákazku na obdobie štyroch rokov. Zdôraznil, že modernizácia služobného výstroja a zabezpečenie kvality použitých materiálov sú medzi prioritami súčasného vedenia rezortu.

Kvalitná výstroj


„Pôvodné rámcové dohody boli z rozhodnutia ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka vypovedané v reakcii na verejnú diskusiu o cenovej úrovni predmetu zákazky. Následne prebehol interný audit, ktorým neboli zistené nedostatky, a verejné obstarávanie bolo preverované aj orgánmi činnými v trestnom konaní,“ pripomenul Neumann.

K novému obstarávaniu pristúpia po doplnení súťažných podkladov. Cieľom je podľa MV SR zabezpečiť transparentný a hospodárny nákup kvalitnej výstroje pre policajtov a hasičov tak, aby im bol zabezpečený maximálny komfort pri výkone služby.

Orientačná cena


„Predpokladaný rozsah zákazky je 178 050 čiapok a 5 700 klobúčikov. Predmetom zákazky sú čiapka so štítkom, čiapka šiltovka, povlak na čiapku - biely, čierny baret a klobúčiky. Výstroj je určená pre novoprijatých príslušníkov, ako aj na pravidelné obmieňanie a dopĺňanie podľa potreby,“ uvádza Neumann s tým, že predpokladaná hodnota zákazky je takmer 4,9 milióna eur za čiapky a necelých 484-tisíc za klobúčiky. Ceny sú bez DPH. Ako hovorca rezortu vnútra uviedol, predpokladaná hodnota zákazky bola určená na základe prieskumu trhu.

„Napríklad cena čiapky - šiltovky sa na základe dostupných ponúk z prieskumu trhu pohybuje približne na úrovni 14 eur bez DPH za kus. Ide však len o orientačnú cenu vybraného typu výstroja, keďže predmetom zákazky sú viaceré druhy pokrývok hlavy a konečná cena bude výsledkom verejnej súťaže,“ vysvetlil s tým, že uchádzači budú vo verejnom obstarávaní po splnení všetkých podmienok hodnotení na základe najnižšej celkovej ceny.


Všetky informácie o verejnom obstarávaní možno nájsť na webovej stránke Transparentné vnútro https://www.minv.sk/?transparentne-vnutro.




Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo vnútra plánuje novú súťaž, policajti a hasiči dostanú novú služobnú výstroj © SITA Všetky práva vyhradené.

