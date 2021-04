Žena uverila údajnému americkému vojakovi, ten od nej vylákal viac ako 60-tisíc eur

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.4.2021 (Webnoviny.sk) - Polícia sa aktuálne zaoberá prípadom, ktorý sa stal v jednom z okresov Banskobystrického kraja. 57-ročnú ženu kontaktoval prostredníctvom sociálnej siete neznámy muž vystupujúci pod menom Mark Crowley. Vydával sa za amerického dôstojníka pôsobiaceho na misii v Afganistane.Ako informuje banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, muž postupne od ženy vylákal viac ako 60-tisíc eur.„Svojej obeti muž nahovoril, že jej pošle balík s nespresneným obsahom, ale je potrebné zaplatiť clo. Aby to celé do seba zapadalo, poškodenej prišla správa z inej e-mailovej adresy, ktorá mala zrejme za úlohu vzbudiť dojem, že všetko do seba zapadá. Príbeh bol zrejme pre obeť „amerického dôstojníka“ natoľko dôveryhodný, že sa mu podarilo od poškodenej vylákať prevod peňazí, dokonca viackrát, a v rôznych nemalých sumách," popisuje priebeh polícia s tým, že virtuálny vzťah prerástol do takej miery, že „vojak“ začal svoju obeť vydierať a žiadať od nej čoraz vyššie sumy.