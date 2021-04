Zákaz vychádzania platí do odvolania, najneskôr do konca núdzového stavu. Medzi 1:00 a 5:00 neplatí.

Od pondelka 19. apríla budú platiť nové výnimky zo zákazu vychádzania. Umožnená bude cesta do prírody a na individuálnu rekreáciu aj medzi okresmi s podmienkou najviac sedemdňového negatívneho testu v prípade okresu vo štvrtom stupni varovania. Sprístupnia sa obchody, múzeá, galérie, knižnice, zoologické, botanické záhrady, plavárne. Otvárajú sa kurzy autoškoly, umožnia sa návštevy bohoslužieb, plavární a športovísk. Väčšina nových výnimiek je podmienená negatívnym testom. Zmiernenie opatrení v piatok schválila vláda.





Zmena podmienok ruší takisto povinú prácu z domu. Určenie tejto formy práce je na rozhodnutí zamestnávateľa. Na cestu do zamestnania je naďalej potrebné potvrdenie s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce. Zamestnanci škôl potrebujú najviac 7-dňový negatívny test. Pri ostatných zamestnaniach záleží platnosť testu od zaradenia okresu podľa COVID automatu. V IV. alebo III. stupni varovania platí najviac 7-dňový, v II. stupni varovania 14-dňový a v I. stupni varovania 21-dňový test.Bez testu je v čase od 5.00 do 20.00 h možný nákup nevyhnutných životných potrieb, napríklad potravín, drogérie, liekov či pohonných hmôt. Rovnaké podmienky budú platiť aj pri návšteve bohoslužieb.Do maloobchodných predajní alebo prevádzok bude potrebný negatívny najviac 7-dňový test. Preukázať sa ním bude treba aj na plavárni alebo inej vodnej ploche, v múzeách, galériách, knižniciach, botanických záhradách či ZOO, ale aj na kurze v autoškole. Všetky aktivity sú obmedzené od 5.00 do 20.00 h.Časovo obmedzený je tiež pobyt v prírode a individuálny šport, pohybovať sa však bude možné aj mimo okresu. V čiernych okresoch bude potrebný test. Vyžaduje sa tiež pri individuálnej rekreácii či rekreácií členov spoločnej domácnosti.Alternatívou k negatívnemu testu bude očkovanie proti ochoreniu COVID-19. V prípade mRNA vakcíny sa bude akceptovať 14 dní po 2. dávke, pri vektorovej vakcíne musia uplynúť štyri týždne po prvej dávke. Test nebudú potrebovať ani osoby zaočkované prvou dávkou, ktoré prekonali v posledných 180 dňoch ochorenie COVID-19 a majú o tom potvrdenie. Náhradou testu bude tiež potvrdenie o prekonaní ochorenia nie staršie ako 90 dní. Výnimku z povinného testu majú tiež osoby, ktorým ho zdravotný stav alebo kontraindikácia neumožňuje absolvovať.Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) vyzdvihol spoločné úsilie, ktoré umožnilo zmierniť obmedzenia, upozornil však, že pandemická hrozba nie je definitívne zažehnaná. Požiadal preto občanov, aby naďalej rešpektovali pravidlá. "Iba ich dôsledné dodržiavanie, v súbehu s masívnym očkovaním, je cestou k slobode. Dnes sme na nej urobili ďalší krok," uzavrel Heger.Detailné pravidlá pre otvorenie prevádzok či realizáciu hromadných podujatí, vrátane športu, upraví vyhláška ÚVZ. Vláda SR uložila hlavnému hygienikovi Jánovi Mikasovi vydať túto vyhlášku bezodkladne.Zákaz vychádzania platí do odvolania, najneskôr do konca núdzového stavu, teda uplynutím 28. apríla 2021. Medzi 1.00 a 5.00 hodinou neplatí.