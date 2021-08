Žena vošla do Bujanovského tunela, vlakovú dopravu zastavili na 80 minút

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

15.8.2021 (Webnoviny.sk) - Vlakovú dopravu v nedeľu v ranných hodinách na 80 minút zastavila 49-ročná žena, ktorá vošla do Bujanovského tunela medzi Margecanmi (okres Gelnica) a Malou Lodinou (okres Košice – okolie).V statuse na sociálnej sieti to uviedlo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach. Po tom, ako žena vošla do tunela bola okamžite zastavená vlaková doprava. Policajti, ktorí v tom čase nemali o osobe žiadne bližšie informácie, začali takmer 3,5 kilometra dlhý tunel prehľadávať. Ženu napokon 200 metrov pred koncom tunela vypátrali.Ženu vyviedli z tunela na bezpečné miesto, kde si ju prevzali pracovníci rýchlej zdravotnej pomoci. Vlaková doprava bola následne po hodine a 20 minútach opäť obnovená.