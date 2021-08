Začnú platiť pravidlá nového COVID automatu. Čo sa zmenilo a čo zostalo po starom?

Počet hostí závisí od farby okresu

Menej obmedzení pre zaočkovaných

15.8.2021 (Webnoviny.sk) - Nosenie rúšok bude naďalej povinné vo verejnej doprave aj na hromadných podujatiach, a to aj v prípade, že sa konajú v exteriéri. Úrad verejného zdravotníctva to uviedol v tlačovej správe, ktorú zaslal Marek Eliáš z odboru komunikácie úradu.Od pondelka 16. augusta začnú platiť pravidlá nového COVID automatu. Nosenie rúšok ostáva naďalej platné aj v prípade cestovania taxíkom.Maximálny povolený počet hostí na jednotlivých podujatiach sa bude odvíjať od toho, v akej farbe COVID automatu sa konkrétny okres nachádza.Rúška nebudú musieť po novom nosiť pedagogickí a ostatní odborní zamestnanci pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so sluchovým postihnutím, s poruchami autistického spektra, so stredným až hlbokým stupňom mentálneho postihnutia, alebo žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie.Omše sa budú riadiť pravidlami stanovenými pre verejné podujatia. V prípade svadieb, karov, osláv či večierkov bude v zelenom okrese povolených v interiéri maximálne 400 zaočkovaných hostí, v exteriéri 800 hostí.V prípade skupiny očkovaní, testovaní, po prekonaní COVIDu (OTP) bude v zelenom okrese povolených v interiéri 200, v exteriéri 400 hostí.V prípade oranžových okresov bude pri plnej zaočkovanosti hostí povolených 100 hostí v interiéri a 200 v exteriéri. V prípade skupiny OTP bude v interiéri povolených najviac 50 hostí, v exteriéri 100.V prípade väčšiny verejných služieb nebudú pri plnej zaočkovanosti návštevníkov platiť žiadne kapacitné obmedzenia nie len v zelených, ale ani v oranžových okresoch.Obmedzenia sa budú týkať iba reštaurácií, kde v oranžových okresoch budú môcť byť v interiéri pri jednom stole maximálne štyri osoby a medzi stolmi budú musieť byť dvojmetrové rozostupy.Organizátori hromadných podujatí a prevádzok si pritom sami budú vyberať, v akom režime budú fungovať.